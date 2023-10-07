استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في البيرة

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في البيرة
التاريخ
10/7/2023 3:11:32 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/ اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في البيرة
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