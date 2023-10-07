الشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد محمد عوض جربوعة (24عاماً)

الشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد محمد عوض جربوعة (24عاماً)
التاريخ
10/7/2023 3:11:32 PM
(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله/PNN/ الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد محمد عوض جربوعة (24عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال ظهر اليوم، قرب بلدة اللبن الغربي
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