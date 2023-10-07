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الشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد محمد عوض جربوعة (24عاماً)

10/7/2023 3:11:32 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/ الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد محمد عوض جربوعة (24عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال ظهر اليوم، قرب بلدة اللبن الغربي


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