ممنوع تناول الجوافة في هذه الحالات!

MENAFN - Khaberni) خبرني - رغم تصنيفها من الفواكه الصحية والمفضلة لدى الكثير من الناس، تسبب الجوافة بعض المشاكل الصحية إذا تم تناولها بكميات كبيرة. لذلك، من المهم الاعتدال في تناولها، خاصة بالنسبة الى بعض الحالات المرضية.

يحذّر الأطباء مرضى السكري من المبالغة في تناول الجوافة، لأنها ترفع مستويات السكر في الدم، وتؤدي الى مضاعفات خطِرة ومفاجئة.

وكذلك الأمر بالنسبة الى مرضى الكلى، إذ تعد الجوافة من الفواكه الغنية بالفيتامين C وغيره من الفيتامينات والمعادن، ولكن يُنصح مرضى الكلى بالاعتدال في تناولها لاحتوائها على البوتاسيوم، الذي يصعب التخلص منه إذا كان هناك قصور في وظائف الكليتين، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

أيضاً يحذّر الأطباء مرضى القولون العصبي من تناول الجوامة لأنهم يعانون دائماً من سوء امتصاص الجسم للفركتوز، والجوافة من الفواكه الغنية بالفركتوز، لذا فإن تناول مرضى القولون للجوافة يسبب لهم الإمساك وتقلّصات المعدة والغازات المزعجة.

وكذلك الأمر بالنسبة الى الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخات في البطن، فعليهم عدم تناول الجوافة لاحتوائها على الفيتامين C الذي يحفز الانتفاخات.