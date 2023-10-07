ممنوع تناول الجوافة في هذه الحالات!

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- Khaberni) خبرني - رغم تصنيفها من الفواكه الصحية والمفضلة لدى الكثير من الناس، تسبب الجوافة بعض المشاكل الصحية إذا تم تناولها بكميات كبيرة. لذلك، من المهم الاعتدال في تناولها، خاصة بالنسبة الى بعض الحالات المرضية.
يحذّر الأطباء مرضى السكري من المبالغة في تناول الجوافة، لأنها ترفع مستويات السكر في الدم، وتؤدي الى مضاعفات خطِرة ومفاجئة.
وكذلك الأمر بالنسبة الى مرضى الكلى، إذ تعد الجوافة من الفواكه الغنية بالفيتامين C وغيره من الفيتامينات والمعادن، ولكن يُنصح مرضى الكلى بالاعتدال في تناولها لاحتوائها على البوتاسيوم، الذي يصعب التخلص منه إذا كان هناك قصور في وظائف الكليتين، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.
أيضاً يحذّر الأطباء مرضى القولون العصبي من تناول الجوامة لأنهم يعانون دائماً من سوء امتصاص الجسم للفركتوز، والجوافة من الفواكه الغنية بالفركتوز، لذا فإن تناول مرضى القولون للجوافة يسبب لهم الإمساك وتقلّصات المعدة والغازات المزعجة.
وكذلك الأمر بالنسبة الى الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخات في البطن، فعليهم عدم تناول الجوافة لاحتوائها على الفيتامين C الذي يحفز الانتفاخات.
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