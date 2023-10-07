النابودة لخدمات الوساطة التأمينية تعزز شراكاتها مع قطاع الأعمال في الإمارات

أبرمت النابودة لخدمات الوساطة التأمينية جملة من الشراكات مع عدد من أبرز اللاعبين بقطاع الأعمال في الإمارات، وتأتي تلك الخطوة في إطار حرص الشركة على توفير خدمات متطورة وعصرية للعملاء في ظل التغيرات المتسارعة على صعيد سوق التأمين. وتحرص النابودة لخدمات الوساطة التأمينية على ترسيخ تلك الشراكات وتنويع تحالفاتها وتحقيق أقصى استفادة من خبراتها الممتدة وتوظيف مواردها وتطبيق أفضل ممارسات الابتكار.

إلى ذلك، يمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة بالنسبة للشركة ويؤكد التزامها بتوفير باقات متنوعة من المنتجات والخدمات التأمينية عالمية المستوى.

وقالت جيل دي سيلفا، نائب الرئيس المساعد لشركة النابودة لخدمات الوساطة التأمينية: «يسعدنا مواصلة التعاون مع شركائنا الكرام من الشركات وقطاع السيارات. وأود التنويه إلى أننا نتطلع إلى مواصلة تعزيز شراكاتنا في السنوات المقبلة، كما أننا نمتلك خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع العملاء وبناء علاقات إيجابية معهم وخدمتهم بشكل أفضل».

وعبر جيه بهاراني، مدير شركة النابودة لخدمات الوساطة التأمينية عن تفاؤله وأشاد بالنجاحات التي ما كانت لتتحقق لولا الثقة التي وضعها العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء. وأكد مواصلة السعي للتميز في تزويد العملاء بأفضل حلول التأمين.

وقال بهاراني مع تطور مشهد الأعمال وظهور تحديات جديدة، ستظل النابودة لخدمات الوساطة التأمينية صامدة في مساعيها لحماية مصالح العملاء، مع الالتزام بصدارة المشهد وتقديم حلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار لشركائها.

وتهدف الشركة من خلال التعاون مع الشركات والهيئات الحكومية ذات السمعة المرموقة:

1) تعزيز عروض منتجات التأمين: ستمكن هذه الشراكات شركة النابودة لخدمات الوساطة التأمينية من تطوير وتقديم طيف واسع من حلول التأمين، بحيث يكون لدى العميل الوقت للتركيز على أعماله، ناهيك عن توفير حلول عصرية لمساعدة العملاء خلال فترة مطالبة التأمين. كما يوفر فريق العمل النصح والإرشاد للعملاء من خلال التشاور مع الخبراء، وبالتالي تحقيق أفضل استفادة لهم.



2) تحسين تقييم المخاطر: ستتمكن الشركة من خلال الاستفادة من البيانات التي يوفرها الشركاء، من تقييم المخاطر المحتملة، وإدارة علاقات العملاء الداخلية وتحليلات البيانات وبالتالي توفير أفضل الأسعار.



3) تبسيط معالجة المطالبات: ستعمل الجهود المشتركة مع التحالفات على تبسيط وتسريع عملية المطالبات، مما يضمن حصول حاملي الوثائق على خدمة فعالة وفي الوقت المناسب ولدى حاجتهم لها.



4) تعزيز محو الأمية المالية: جنباً إلى جنب مع الشركاء، ستطلق النابودة لخدمات الوساطة التأمينية مبادرات تعليمية لزيادة محو الأمية المالية والوعي بالتأمين، وتمكين الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة. كما سيوفر فريق عمل الشركة تحليل المخاطر وتوجيه العملاء من خلالها حماية أعمالهم باستخدام الأدوات المالية المتاحة في إطار التأمين.



5) دفع الابتكار: ستعزز هذه الشراكات الاستراتيجية الابتكار في قطاع التأمين، مما يؤدي إلى تطوير أحدث التقنيات والحلول التي تعمل على تحسين تجربة العملاء بشكل عام. وتتطلع النابودة لخدمات الوساطة التأمينية إلى الإمكانيات التي يوفرها هذا التعاون وتقديم قيمة معززة لحاملي وثائق التأمين. من خلال العمل معاً، تلتزم الشركة وشركاؤها ببناء مستقبل أكثر مرونة وأماناً للأفراد والشركات في الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك النابودة للوساطة المالية قاعدة عملاء قوية استطاعت بناءها خلال السنوات الماضية والتي تمتد إلى 15 عاماً. يذكر أن الشركة لديها شراكات متميزة مع علامات منها بورش، أودي، فولكس واجن، كيا، هيونداي إضافة إلى ماكلارين وهي الأحدث في تلك الشراكات. بسبب نهجها الموثوق به الذي يركز على العملاء والمسؤول اجتماعياً، بدأت الشراكة الاستراتيجية بين النابودة للسيارات والقطاع في 2008 وشهدت نمواً كبيراً. يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تعزيز قدرة صناعة التأمين على تقديم حلول مصممة خصيصاً، وتحسين إدارة المخاطر، وتبسيط العمليات، وتقديم قيمة أفضل في نهاية المطاف لحاملي الوثائق وأصحاب المصلحة.



على مدى العقد ونصف العقد الماضي، تطورت هذه العلاقة وحققت نجاحات نوعية ومطردة. كما استطاعت الشركة التكيف مع تغيرات السوق، حيث قدمت حلولاً مخصصة، واستفادت من التكنولوجيا، وتوسيع نطاق خدماته لتلبية الاحتياجات المتنوعة لشركائها من الشركات. ويعكس هذا التطور المستمر الدور الحاسم الذي تلعبه في مساعدة الشركات وتمكينها من النمو ومواصلة تقديم خدماتها بمهنية عالية في عالم كثير التحولات.