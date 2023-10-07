300 مسؤول عالمي في منتدى أسواق الطاقة بالفجيرة 10 أكتوبر

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمتابعة وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي رئيس هيئة ميناء الفجيرة، ينظم ميناء الفجيرة الدورة الحادية عشرة من منتدى أسواق الطاقة يومي 10 و11 أكتوبر الجاري في فندق نوفوتيل الفجيرة.

وتشهد النسخة الحالية من المنتدى، حضور هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة «أوبك»، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وعدد من قادة قطاعات الطاقة والصناعة والمعنيين من حول العالم.



ومن المتوقع أن يحضر فعاليات المنتدى 300 من كبار المسؤولين والتنفيذيين في مجال الطاقة من مختلف دول العالم، فيما تتضمن الفعاليات 20 جلسة وورشة عمل متخصصة في قطاع الطاقة.

ويتيح ميناء الفجيرة الفرصة لقادة القطاع المشاركين في الحدث لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة والتعرف على الفرص الاستثمارية التي تطرحها إمارة الفجيرة والتي تحتضن أحد أهم الموانئ البترولية على مستوى العالم، وأحد أكبر ثلاثة مراكز لتزويد السفن بالوقود في العالم إلى جانب كونها أحد أهم مراكز تخزين النفط والمنتجات البترولية عالمياً.

وسينصب تركيز المنتدى هذا العام على استكشاف تأثير سياسات أمن الطاقة على أسواق الطاقة الدولية في شرق السويس «من الشرق الأوسط إلى آسيا»، بالنظر إلى أهمية ضمان الوصول الآمن لإمدادات الطاقة، وعدد من الموضوعات والقضايا والآراء المرتبطة بمستقبل قطاع الطاقة حول العالم.