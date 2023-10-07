الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في قطاع الطاقة

واصلت تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي تعزيز دورها وحضورها الواسع في صناعة الطاقة؛ لقدرتها الكبيرة على إدارة عمليات تحليل الطلب وضبط كفاءة التشغيل وتقليل النفايات ودراسة المصادر المتجددة والعمليات التجارية واتجاهات التسعير والمخاطر المتعلقة بالصناعة، وفقاً لدراسة تحليلية أعدها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.

وأكد «إنترريجونال» أن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» الذي استضافته شركة «بترول أبوظبي الوطنية» «أدنوك» قد استعرض الاهتمام الواسع من قبل شركات الطاقة بتوظيف التكنولوجيا في صناعة الطاقة عبر الكشف عن أحدث الابتكارات والشراكات واستعراض جهود التحول الرقمي لدعم مسيرة القطاع نحو تحقيق الحياد المناخي، بما في ذلك تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، فضلاً عن الأنظمة الخضراء للتحليل الكهربائي للهيدروجين، وتوظيف الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء في قطاع التصنيع.

وتدعم مجموعة من الحلول الرقمية شركات الطاقة، بما في ذلك التوائم الرقمية والرؤية السيبرانية والتكرير الذكي ومجموعات الأداء الأولية المصممة لتحسين وقت التشغيل وأداء العمليات؛ عملية التحول الرقمي في شركة «أدنوك»، كجزء من اتفاقية صيانة تنبؤية مدتها 10 سنوات مع شركة «هانيويل» (Honeywell) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمساعدة «أدنوك» في تعزيز عمليات التشغيل والكفاءة والقدرة على التنبؤ وتحسين أداء العمليات.

أدوار محورية

وتمكن الذكاء الاصطناعي مؤخراً من لعب أدوار محورية في قطاع الطاقة، حيث يتمتع بقدرة كبيرة على معالجة البيانات وتحليل الأداء من أجهزة الاستشعار، حيث تستخدم شركات الطاقة الذكاء الاصطناعي في الصيانة التنبؤية للآلات وخفض النفقات المستمرة، كاكتشاف الأعطال المحتملة ومعالجتها في وقت مبكر وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً للعاملين في بيئات خطرة، كالعمل في منصات الحفر البحرية أو خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي، مما يمكن شركات الطاقة من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إنشاء توائم رقمية، عبارة عن نماذج تفاعلية تتيح تخطيطاً وتصميماً أفضل للمرافق والآلات؛ فضلاً عن تخزين النفايات والتخلص منها.

اتجاهات رئيسية

وأوضح «إنترريجونال» أنه وفي إطار الأدوار العديدة التي يضطلع بها الذكاء الاصطناعي في صناعة الطاقة، فإن كثيراً من شركات الطاقة الشهيرة عالمياً، تحرص على دمج هذه التقنيات في عملياتها، مثل: شركة «شل» و«شيفرون» وأرامكو السعودية وكراكن وغيرها، ما يوفر لها زخماً عالمياً كبيراً في صناعة الطاقة.

تحديات راهنة

وأكد «إنترريجونال» أنه ورغم الفوائد الكبيرة التي يجلبها اعتماد الذكاء الاصطناعي في صناعة الطاقة، واستخدامه فعلياً في جميع أنحاء القطاع، فإن الشركات يجب أن تعي المخاطر المرتبطة بعدم الإلمام التقني ونقص الموظفين الأكفاء، علاوة على مخاطر الأمن السيبراني والتوترات الجيوسياسية واستهلاك الذكاء الاصطناعي كميات كبيرة من الكهرباء عند معالجة كم ضخم من البيانات وفي مقابل هذه التحديات يفترض تعزيز الأمن السيبراني وتوفير السلامة في العمل ومواقع البناء ومحطات الطاقة.