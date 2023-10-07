وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تدعم حلولاً ابتكارية تعزز العمل المناخي

اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في الدورة 39 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، الذي يعد أكبر فعالية في قطاع الطاقة والنفط على مستوى العالم، والذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) أخيراً، لاستعراض الفرص الاستثمارية والممكنات والمزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، ودفع التنمية الصناعية المستدامة، وتسليط الضوء على جهود الوزارة في إيجاد حلول ابتكارية وتكنولوجية تدعم خفض الكربون وتعزز العمل المناخي، والتوعية بجهود الوزارة قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP 28 بما يعزز التواصل والتعاون المحلي والدولي.

وتتماشى مشاركة الوزارة في هذا الحدث الدولي البارز، مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الداعمة لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.

وشملت خطة مشاركة الوزارة الترويج لمبادراتها وبرامجها الاستراتيجية مثل «اصنع في الإمارات»، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، ومنظومة البنية التحتية للجودة، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وغيرها من السياسات والممكنات الداعمة لعقد المزيد من الشراكات النوعية بين الشركات الإماراتية ونظيرتها الإقليمية والدولية، وكذلك المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.



مؤتمر استراتيجي للصناعة

وخلال «أديبك 2023» الذي أقيم تحت شعار «خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً» وجهت الوزارة من خلال «المؤتمر الاستراتيجي للصناعة والتصنيع» الذي عُقد تحت شعار «اصنع في الإمارات»، دعوة للمستثمرين المحليين والدوليين لاكتشاف الفرص الصناعية الواعدة الداعمة لخفض الانبعاثات، وما تحمله من فرص للوصول إلى أسواق جديدة، خصوصاً إذا اعتمدت ممارسات التحول التكنولوجي الصناعي بما يحقق النمو المستدام، والاستفادة مما تتميز به دولة الإمارات من قاعدة صناعية راسخة مدعومة بمزيج طاقة متنوع، وقدرة واقعية وعملية للتحول التكنولوجي في القطاع الصناعي.

جلسات متخصصة

وخلال المؤتمر، نظمت الوزارة جلسات نقاشية متخصصة، بمشاركة مسؤولين محليين ودوليين ومستثمرين وخبراء ومهتمين، تضمنت جلسة بعنوان مبادرة اصنع في الإمارات: إطار عمل وطني لتمكين الاقتصادات العالمية، وأخرى تحت عنوان بناء صناعات متقدمة: تشجيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الابتكار في القطاع الصناعي، وجلسة «المنارات الصناعية» ودورها في تبني الحلول الابتكارية في عمليات التصنيع، وصولاً إلى جلسة تبني نهج تكاملي لتعزيز الصناعات التدويرية.

«ربدان» مركبة كهربائية إماراتية

وعرضت الوزارة في منصتها بالمعرض بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيارة «ربدان 1»، مركبة كهربائية الصديقة للبيئة والتي تحمل شعار «صنع في الإمارات»، وتتميز ببطارية ذات قدرة شحن طويلة المدى، بما يدعم التوجهات الوطنية في خفض الانبعاثات الكربونية.

حوافز التحول التكنولوجي

وباعتبار دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، أعلنت الوزارة عن حوافز نوعية لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي مثل منح التأشيرة الذهبية للكفاءات في القطاع الصناعي، بهدف تعزيز استقطاب المواهب في الدولة، وربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي ببرنامج محفزات التصنيع الذكي في أبوظبي، وتقديم 50 تقييماً مجانياً للشركات على مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي عبر شركة Maxbyte تكنولوجي الإماراتية، و25 تقييماً مجانياً من شركة شنايدر إلكتريك.

Green ICV

كما أطلقت الوزارة معيار Green ICV تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة لتعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدولة، والذي يوفر للشركات إمكانية الحصول على نقاط إضافية في معادلة برنامج القيمة الوطنية المضافة، في حال التزمت بتطبيق معايير وسياسات الاستدامة والمعايير الخضراء، حيث تصل المكافأة الإضافية إلى ما نسبته 3% حسب قياس ممارسات الاستدامة لدى الشركات والمصانع، وإدارة المياه وفعالية تدوير المواد والحد من الانبعاثات، بما يعزز مشاركة كل القطاعات في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ومعايير الاقتصاد الدائري.

صناعات متقدمة

وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتزاماً من شركة «هانيويل» بتوطين الصناعات والتقنيات المتقدمة، أعلنت الشركة عن عزمها تصنيع أجهزة كشف الغاز المحمولة في مدينة مصدر، اعتباراً من العام 2024.

«صنع في الإمارات» و«العلامة البيئية»

وخلال الحدث، عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورش توعية عدة حول علامة «صنع في الإمارات»، ومبادرة العلامة البيئية لمختلف المصانع، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وفرص الشراء الحكومية: إطلاق العنان لفرص الاستثمار، وأهمية التعاون في تعزيز تبني المشتريات المستدامة.

اجتماعات طاولة مستديرة

وعقدت الوزارة اجتماع طاولة مستديرة بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، للتركيز على الفرص المتاحة في قطاع الطاقة، وغيرها، واجتماع طاولة مستديرة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، لاستكشاف الفرص الصناعية والاستثمارية في البلدين.

وضمت الطاولة المستديرة مع المجلس الألماني الإماراتي، وكذلك مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، عدداً من الشركاء الاستراتيجيين للوزارة مثل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وأدنوك ومصرف الإمارات للتنمية والاتحاد لائتمان الصادرات ومجموعة كيزاد ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) والمنطقة الحرة في الفجيرة ومدينة دبي الصناعية.

زيارات للمنصات الدولية

وبهدف تعزيز التعاون الدولي نظمت الوزارة زيارة عدة لمنصات عدد من الدول المشاركة من ثلاث قارات لتوثيق الشراكات وتعزيز العلاقات الاستثمارية والصناعية والتكنولوجية وبحث الفرص الاستثمارية المحتملة، وهي أجنحة كل من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، إيطاليا، والهند.

قرار تنظيمي

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة عن المرحلة الثانية من قرار تنظيم استخدام البلاستيك المعاد تدويره في مجال تغليف وتعبئة المواد الغذائية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية واشتراطات الصحة العامة والبيئة والاستدامة.

وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وخلال المرحلة الأولى من المشروع قد أصدرت قراراً وزارياً، بشأن تنظيم تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها، ضمن جهودها لتعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وبما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المختلفة في الدولة.

برامج تدريبية للمواطنين

كما أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 4 برامج تدريبية ضمن برنامج «مصنعين» تحت مظلة «برنامج القيمة الوطنية المضافة»، في مجالات السلامة والأمن، وصناعة الأغذية والمشروبات، وصناعة معدات النفط والغاز، وكذلك الحديد والورق.

حلقة شبابية

كما عقدت الوزارة حلقة شبابية حول تمكين الكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي، شارك فيها عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تحفيز أبناء الإمارات على الانضمام لبرامج التدريب والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع الصناعي.

حلول وتسهيلات ائتمانية

وأعلنت الوزارة عن تعاونها مع شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» لتقديم حلول مالية وضمانات وتسهيلات مبتكرة للشركات الصناعية، تعزز الاستدامة والتنافسية والجاذبية الاستثمارية وتوفر فرصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها، حيث أعلنت الاتحاد لائتمان الصادرات، عن تقديم حوافز وممكنات بقيمة 1.4 مليار درهم خلال العام الجاري 2023، بما في ذلك التأمين الأخضر والاستثمارات الآمنة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

مذكرة تفاهم

وفي سياق موازٍ، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات والهند، للتعاون وتحفيز الاستثمار في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون في سلاسل التوريد، وحلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والرعاية الصحية، والفضاء، ومعايير الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع تطوير حلول تكنولوجية تسهم في خفض الكربون ودعم الانتقال المنظم والمنطقي والمسؤول في قطاع الطاقة.

توحيد الجهود

واكتسبت مشاركة الوزارة في «أديبك 2023» أهمية استثنائية، مع قرب عقد مؤتمر الأطراف COP 28، إضافة لما يمثله المعرض من أهمية كأكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، لحشد وتوحيد جهود قطاع الطاقة حول هدف ورؤية مشتركة للمضي قدماً نحو «إزالة الكربون.. أسرع معاً»، وتعزيز جهود القطاع الصناعي من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة والحلول المبتكرة لاستدامة القطاع الصناعي في ملفات البيئة والمناخ، وخفض الانبعاثات وحماية البيئة.

ويأتي ذلك في وقت طورت فيه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خرائط طريق الاستدامة لأكبر 50 مصنعاً في الدولة للمساهمة في جهود تحقيق الحياد المناخي في الإمارات، وشكلت تحالف الاستدامة الصناعية لتعزيز تبني وتطوير التقنيات الخضراء لتسريع النمو الصناعي المستدام، من بين سياسات ومبادرات وبرامج أخرى مثلت علامة وطنية فارقة في سياق الجهود الحكومية الداعمة لتوجهات الاستدامة الوطنية.