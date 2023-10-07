الصين تعزز احتياطاتها من الذهب للشهر 11 على التوالي

أضافت الصين إلى احتياطاتها من الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي في سبتمبر، عندما لفت ارتفاع علاوة الذهب المحلية انتباه السوق.

وارتفعت السبائك، التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني بمقدار 840 ألف أونصة «تروي» (تزيد 2.75 غرام عن الأونصة العادية) في سبتمبر، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة السبت.

ومن بين البنوك المركزية في العالم برزت الصين هذا العام كونها مشترياً متحمساً للذهب، ودعم الطلب القوي في الدولة الآسيوية المعدن النفيس، الذي تعرض لضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.

وقال مجلس الذهب العالمي في بيان صدر في أكتوبر: «إن طلب البنوك المركزية العالمية في أغسطس كان كبيراً، وإن كان مقتصراً على عدد صغير من الدول، بما في ذلك الصين».

وفي الوقت نفسه أدت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي إلى دفع الطلب المحلي نحو الأصول الآمنة، ما أدى إلى ارتفاع العلاوة المحلية على الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية في الشهر الماضي، كما أسهم في الصعود قيود الاستيراد، التي فرضها البنك المركزي الصيني، بهدف دعم اليوان الضعيف.

وبينما شهدت أقساط التأمين انخفاضاً حاداً الأسبوع الماضي، بعد أن أصدرت الحكومة حصص الاستيراد للبنوك، إلا أن هناك اهتماماً متزايداً بنشاط الشراء لدى البنك المركزي، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة بالنسبة إلى المستهلكين المحليين.