Sunday, 08 October 2023 12:52 GMT

الصين تعزز احتياطاتها من الذهب للشهر 11 على التوالي

10/7/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أضافت الصين إلى احتياطاتها من الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي في سبتمبر، عندما لفت ارتفاع علاوة الذهب المحلية انتباه السوق.

وارتفعت السبائك، التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني بمقدار 840 ألف أونصة «تروي» (تزيد 2.75 غرام عن الأونصة العادية) في سبتمبر، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة السبت.

ومن بين البنوك المركزية في العالم برزت الصين هذا العام كونها مشترياً متحمساً للذهب، ودعم الطلب القوي في الدولة الآسيوية المعدن النفيس، الذي تعرض لضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.

وقال مجلس الذهب العالمي في بيان صدر في أكتوبر: «إن طلب البنوك المركزية العالمية في أغسطس كان كبيراً، وإن كان مقتصراً على عدد صغير من الدول، بما في ذلك الصين».

وفي الوقت نفسه أدت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي إلى دفع الطلب المحلي نحو الأصول الآمنة، ما أدى إلى ارتفاع العلاوة المحلية على الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية في الشهر الماضي، كما أسهم في الصعود قيود الاستيراد، التي فرضها البنك المركزي الصيني، بهدف دعم اليوان الضعيف.

وبينما شهدت أقساط التأمين انخفاضاً حاداً الأسبوع الماضي، بعد أن أصدرت الحكومة حصص الاستيراد للبنوك، إلا أن هناك اهتماماً متزايداً بنشاط الشراء لدى البنك المركزي، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة بالنسبة إلى المستهلكين المحليين.

MENAFN07102023000110011019ID1107205963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث