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بسبب الوضع الأمني.. «لوفتهانزا» تلغي كل رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى يوم الاثنين

10/7/2023 3:00:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم، تعليق كل رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى بعد غد، وذلك في ضوء الهجمات التي تشنّها حركة حماس على إسرائيل.

وقالت «لوفتهانزا» اليوم: «في ضوء الوضع الراهن في إسرائيل، ستلغي لوفتهانزا كل الرحلات من وإلى تل أبيب، بما في ذلك رحلات بعد غد الاثنين».

وأضافت لوفتهانزا أنها تراقب الوضع الأمني في إسرائيل باستمرار، وتجري اتصالات مكثفة مع السلطات هناك.

وأردفت: «بالنسبة على لوفتهانزا، تحظى سلامة عملائنا وأعضاء أطقمنا بالأولوية القصوى».

كانت «لوفتهانزا» أعلنت، في وقت سابق من اليوم، تخفيض عدد رحلاتها إلى إسرائيل.

وقالت: «في ضوء الوضع الأمني الحالي في تل أبيب، ستخفض مجموعة لوفتهانزا إيرلاينز اليوم برنامج رحلاتها من تل أبيب وإليها لأسباب تشغيلية».

وكان الموقع الإلكتروني لمطار فرانكفورت أعلن، في وقت سابق، إلغاء رحلتين كان من المقرر أن تسيّرهما لوفتهانزا إلى تل أبيب اليوم.

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