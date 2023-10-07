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آخر الإحصائيات.. مقتل 200 فلسطيني و100 إسرائيلي جراء التصعيد بين الطرفين

10/7/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في أحدث إحصائيات، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 200 قتيل جراء التصعيد الأخير بين مسلحين فلسطينيين وإسرائيل التي ارتفع قتلاها إلى 100 شخص.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، سيطرة عناصر من حركة حماس الفلسطينية على 3 بلدات بمناطق محاذية لقطاع غزة، كما كشفت عن أسر الحركة عددا كبيرا من الأسرى الإسرائيليين، ومن بينهم ضباط كبار واحتجاز عناصرها لما يقرب من 50 رهينة بحي بيري قرب الحدود مع قطاع غزة.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، السبت، أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.


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