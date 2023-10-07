محمد بن راشد يروي قصة عبر علمتني الحياة تعكس رؤية سموه لنهضة دبي والإمارات سياحياً

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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

قصة قصيرة

عبر هشتاج "#علمتني_الحياة،

تعكس رؤيته لنهضة دبي والإمارات سياحياً وتؤكد عمق فكر سموه ونظرته المستقبلية لما يجب عليه أن نكون..

قال فيها سموه:

"قصة قصيرة

على هامش أحد اجتماعات مجلس التعاون في الثمانينات، وبينما كان الوزراء يتناقشون في الأزمات التي تمر بها المنطقة والتحديات التي لا تنتهي، كنت في منتصف الثلاثينات وكنت أصغر من في الجلسة، وأكثرهم مللاً من حديث السياسة الذي لا ينتهي، طلبت الحديث، واقترحت على الوزراء اقتراحاً مختلفاً: لماذا لا نطور مدن الخليج لتكون وجهات سياحية عالمية، ويمكن أن نبدأ من دبي؟

اتجهت نحوي الأنظار، وساد الصمت قليلاً، قبل أن تقطعه ضحكة أحد وزراء الخارجية الأكبر سناً، ثم قال: ماذا سيجد السياح في دبي ومدننا الخليجية؟ الصحراء! الرمال! الحرارة والرطوبة! ضحك الباقون، ثم أضفى على حديثه نبرة الخبرة وقال: ثم يا شيخ محمد، أين الإرث الثقافي والحضاري والتاريخ الإنساني في دبي حتى يزورها الناس!

لم أجادله، وإنما أحسست بالحزن لأننا لا نستغل ثرواتنا بشكل أفضل ولا نثق بشبابنا، ولا نجرب شيئا مختلفاً غير الذي نعرفه ونألفه!

قبل يومين صدر تقرير منظمة السياحة العالمية التابع للأمم المتحدة، جاءت الإمارات في المركز الرابع عالمياً في إنفاق السياح الدوليين بإجمالي 224 مليار درهم في العام الماضي فقط متفوقة في إنفاق السياح العالميين على دول عريقة مثل فرنسا وإيطاليا

وتركيا وألمانيا ولم يسبقنا في الترتيب إلا الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا.

قرأت التقرير وتذكرت صديقي وزير الخارجية".



