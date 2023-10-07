بث مباشر لفعالية الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقدم صحيفة البيان البث المباشر
لفعالية الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 .
وتبدأ فعالية فك تشفير منظومة التصويت وإعلان نتائج الفرز الأولية بعد إغلاق المراكز الانتخابية والمحدد بالساعة 8
مساء.
وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي إقبالاً
لافتأً من الناخبين على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ما يعكس ثراء مسيرة التمكين السياسي التي تزخر بها دولة الإمارات.
وقدم الناخبون عبر توافدهم إلى المراكز الانتخابية خلال مرحلة التصويت المبكر، وكذلك مع انطلاق اليوم الرئيس للتصويت نموذجا وطنيا متميزا عكس ما يحظى به أبناء الإمارات من دعم ورعاية كما جسد الإيمان بدورهم المهم في ترسيخ دعائم مستقبل مزدهر لوطنهم.
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