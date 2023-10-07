بث مباشر لفعالية الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023

تقدم صحيفة البيان البث المباشر

لفعالية الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 .

وتبدأ فعالية فك تشفير منظومة التصويت وإعلان نتائج الفرز الأولية بعد إغلاق المراكز الانتخابية والمحدد بالساعة 8

مساء.

وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي إقبالاً

لافتأً من الناخبين على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ما يعكس ثراء مسيرة التمكين السياسي التي تزخر بها دولة الإمارات.

وقدم الناخبون عبر توافدهم إلى المراكز الانتخابية خلال مرحلة التصويت المبكر، وكذلك مع انطلاق اليوم الرئيس للتصويت نموذجا وطنيا متميزا عكس ما يحظى به أبناء الإمارات من دعم ورعاية كما جسد الإيمان بدورهم المهم في ترسيخ دعائم مستقبل مزدهر لوطنهم.