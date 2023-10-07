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175487 ناخباً أدلوا بأصواتهم بنسبة 44% في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي

10/7/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن عبد الرحمن العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أن
175 الفاً و487 ناخباً
أدلوا بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من أصل 398 ألفاً و 879 عضواً بالهيئات الانتخابية على مستوي الدولة بنسبة مشاركة بلغت 44%.

وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي إقبالاً
لافتأً من الناخبين على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ما يعكس ثراء مسيرة التمكين السياسي التي تزخر بها دولة الإمارات.

وقدم الناخبون عبر توافدهم إلى المراكز الانتخابية خلال مرحلة التصويت المبكر، وكذلك مع انطلاق اليوم الرئيس للتصويت نموذجا وطنيا متميزا عكس ما يحظى به أبناء الإمارات من دعم ورعاية كما جسد الإيمان بدورهم المهم في ترسيخ دعائم مستقبل مزدهر لوطنهم


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