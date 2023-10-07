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إعلان النتائج الأولية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي

10/7/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختُتمت، مساء اليوم، عملية التصويت عن بعد، ومن خلال الحضور إلى مراكز الاقتراع لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من داخل الدولة وخارجها.

وأسفرت النتائج الأولية للانتخابات عن فوز كل من:


إمارة أبوظبي


- سالم حمد سالم بن ركاض العامري


- هلال محمد حمدان هلال الكعبي


- مضحية سالم كديري محمد المنهالي


- حشيمة ياسر علي سعيد العفاري


إمارة دبي


- حميد أحمد أحمد محمد الطاير


- أحمد مير هاشم أحمد خوري


- مريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية


- آمنة علي سالم علي العديدي


إمارة الشارقة


- محمد حسن سليمان علي الظهوري


- وليد علي محمد بن فلاح المنصوري


- عدنان حمد محمد حمد الحمادي


إمارة عجمان


- ماجد محمد رحمة محمد المزروعي


- عائشة إبراهيم أحمد المري


إمارة الفجيرة


- الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي


- عائشة خميس علي الظنحاني


إمارة أم القيوين


- محمد عيسى عبيد الكشف آل علي


- منى راشد عبدالله طحنون آل علي


إمارة رأس الخيمة


- سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي


- سلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي


- سالم راشد علي المفتول آل علي

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