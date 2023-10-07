إعلان النتائج الأولية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي

اختُتمت، مساء اليوم، عملية التصويت عن بعد، ومن خلال الحضور إلى مراكز الاقتراع لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من داخل الدولة وخارجها.

وأسفرت النتائج الأولية للانتخابات عن فوز كل من:





إمارة أبوظبي





- سالم حمد سالم بن ركاض العامري





- هلال محمد حمدان هلال الكعبي





- مضحية سالم كديري محمد المنهالي





- حشيمة ياسر علي سعيد العفاري





إمارة دبي





- حميد أحمد أحمد محمد الطاير





- أحمد مير هاشم أحمد خوري





- مريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية





- آمنة علي سالم علي العديدي





إمارة الشارقة





- محمد حسن سليمان علي الظهوري





- وليد علي محمد بن فلاح المنصوري





- عدنان حمد محمد حمد الحمادي





إمارة عجمان





- ماجد محمد رحمة محمد المزروعي





- عائشة إبراهيم أحمد المري





إمارة الفجيرة





- الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي





- عائشة خميس علي الظنحاني





إمارة أم القيوين





- محمد عيسى عبيد الكشف آل علي





- منى راشد عبدالله طحنون آل علي





إمارة رأس الخيمة





- سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي





- سلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي





- سالم راشد علي المفتول آل علي