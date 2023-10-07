محمد بن راشد مباركاً للفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي: سلطات الدولة ستبقى يداً واحدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والفرق الحكومية في كل القطاعات ستبقى يداً واحدة.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «نبارك لشعب الإمارات نجاح مسيرته البرلمانية، ونبارك للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي».
وأضاف سموه: «نؤكد دائماً بأن سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة الفرق الحكومية في كل القطاعات ستبقى يداً واحدة لبناء أفضل مستقبل لشعب الاتحاد، وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد».
MENAFN07102023000110011019ID1107205955
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.