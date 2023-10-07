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محمد بن راشد مباركاً للفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي: سلطات الدولة ستبقى يداً واحدة

10/7/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والفرق الحكومية في كل القطاعات ستبقى يداً واحدة.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «نبارك لشعب الإمارات نجاح مسيرته البرلمانية، ونبارك للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي».

وأضاف سموه: «نؤكد دائماً بأن سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة الفرق الحكومية في كل القطاعات ستبقى يداً واحدة لبناء أفضل مستقبل لشعب الاتحاد، وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد».

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