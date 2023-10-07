4 أعضاء نجحوا في إعادة انتخاباتهم لعضوية المجلس الوطني 2023

كشفت النتائج الأولية لقوائم الفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في دورتها الخامسة، عن نجاح 4 أعضاء بينهم امرأة من تكرار تجربة الفوز وإعادة انتخابهم لشغل مقاعدهم البرلمانية.

وبحسب الأسماء التي تم إعلانها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الوطنية للانتخابات، قبل قليل في أبوظبي، فقد شهدت القوائم إعادة انتخاب كل من عدنان حمد محمد حمد الحمادي بواقع 2013 صوتاً، لتولي أحد المقاعد 6 المخصصة لإمارة الشارقة، ومريم ماجد خلفان ماجد بن ثنيه 1064 صوتاً، لتولي أحد المقاعد الثمانية المخصصة لإمارة دبي.

كما شهدت القوائم الأولية فوز محمد عيسي عبيد الكشف آل علي الذي نجح في نيل 1036 صوتاً، ليتولى بذلك عضوية أحد المقاعد الأربعة المخصصين لإمارة أم القيوين، وسعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي بواقع 3866 صوتاً الذي سيتولى عضوية أحد المقاعد الستة المخصصة لإمارة رأس الخيمة.