إجهاد ما بعد الصدمة وهوس.. بقّ الفراش يثير ذعر الفرنسيين

MENAFN - Khaberni) خبرني - يقضّ بقّ الفراش مضاجع الفرنسيين، ويتسبّب بقلق تحاول الحكومة تبديده واحتواءه، يتجلى مثلاً في خلوّ الفصول الدراسية من التلاميذ، وامتناع مستخدمي وسائل النقل العام عن الجلوس، ومن مظاهره أيضاً الأثاث الملقى في الشوارع مخافة أن يكون ملوّثاً.

وأفاد البعض مثلاً بأنهم رأوا بقّاً يزحف على مقعد القطار أو السينما، وتكثر البلاغات عن هذه الحشرات الماصة للدماء، لكن السلطات تؤكّد أنها لا تعبّر عن الحجم الفعلي للظاهرة، إذ تفاقمت الضجة بفعل تداول الأخبار في شأنها على شبكات التواصل الاجتماعي، مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وتحرص الحكومة خصوصاً على الطمأنة خارج فرنسا، في حين أعلنت الجزائر عن "إجراءات وقائية" للحؤول دون انتشار هذه الحشرات.

وشددت السلطات الفرنسية على أن "لا عودة" للبقّ، بحسب وزير النقل كليمان بون.

لكن البقّ موجود فعلياً في مدرسة إليزا لومونييه الثانوية في باريس، إذ سُجّل تلوّث 14 فصلاً فيها، بحسب رسالة من مديرتها إلى المعلمين صباح الجمعة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

ولاحظت معلّمة طلبت عدم ذكر اسمها أن "ثمة حالة ذهان بين أولياء الأمور والتلاميذ". وأضافت: "أتلقى باستمرار رسائل من أولياء الأمور يقولون فيها إنهم لن يرسلوا أطفالهم ما دام بقّ الفراش موجوداً".

وفي المجمل، أُقفلت سبع مدارس في فرنسا، ورُصِد بقّ الفراش "على مختلف المستويات" في 17، على قول وزير التربية والتعليم غابرييل أتال لقناة "فرانس 5" مساء الجمعة.

وفي أميان بشمال فرنسا، تعيد مكتبة لوي أراغون البلدية فتح أبوابها السبت، بعد أيام على إغلاقها بسبب وجود هذه الحشرة "في الأماكن المخصصة للمطالعة فيها". وأوضحت رئيسة بلدية المدينة بريجيت فوري لوكالة "فرانس برس" أن "كلب أثر" لم يرصد أي بقّ بعد اتخاذ إجراءات للتعقيم، ما أتاح إعادة فتح المكتبة.





"أشعر بحكّة"

وتحوّلت مسألة انتشار بقّ الفراش قضية دولة، إذ تسبق الضجة بأشهر قليلة دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس. وأكّد مصدر حكومي بعد اجتماع مشترك للوزارات المعنية أن "كل الوزارات مستنفرة للعمل في هذا الشأن".

وشددت ماري كريستين جيستا (72 عاماً) التي تعمل منذ سنوات على محاربة بقّ الفراش الذي اكتشفته خلال إقامتها في أحد الفنادق، على أن هذه الضجة أبعد ما تكون عن "الذهان". وفي تصريح لوكالة "فرانس برس" قالت المرأة التي باتت تحرص على فحص كل مكان، حتى حقيبتها المخصصة للتبضّع: "لقد أفسد حياتي".

ورؤية هذه الحشرات تطل برأسها مجدداً بعدما كانت تخلصت أخيراً منها، "أيقظت ذكريات سيئة" لدى جيستا. وقالت المرأة التي تقيم بالقرب من مدينة فان "مجرد التفكير في الأمر يجعلني أشعر بالحكة من الآن".

ولا يقتصر الخوف على جيستا، بل هو ينتشر. وبات البعض يرمي قطعاً من أثاث منزله يعتقد أنها موبوءة في المواقع المخصصة للنفايات، ويضع عليها عنوان "بقّ الفراش".

وقال الكاتب الأميركي ألفريدو مينيو الذي يعيش في باريس لصحيفة "ذي غارديان" "ثمة فُرشٌ مصطفة في الشارع الذي أقيم فيه وعليها ملصقات صغيرة تنبّه إلى وجوب عدم لمسها".





إجهاد ما بعد الصدمة

ولاحظ الطبيب النفسي أنطوان بيليسولو من مستشفى هنري موندور الجامعي في كريتاي "حالة ذعر جماعي خفيفة، تتمثل في كون الأشخاص الذين لا بقّ فراش لديهم يشعرون بالقلق من وجود هذه الحشرات، وأحياناً مع شيء من الهوس".

تعقيم الشقق في باريس من بق الفراشتعقيم الشقق في باريس من بق الفراش

أما ماري إيفروا، وهي مديرة شركة "إيكو فليه" ورئيسة المعهد الوطني لدراسة بقّ الفراش ومكافحته، فأفادت بأن أولئك الذين وجدوا عندهم بقّاً يعانون "تقريباً متلازمة إجهاد ما بعد الصدمة".

وأشارت إلى أن درجة تأثر هؤلاء الكبيرة بهذه التجربة دفعت شركتها إلى تدريب موظفيها على "كيفية التعامل مع إجهاد الزبائن".

وسُجّل إقبال كبير على طلب خدمات التعقيم، إن من الأفراد أو من وسائل النقل العام التي تريد طمأنة مستخدميها. ومن ذلك مثلاً أن شبكة النقل العام في مونبلييه بجنوب فرنسا نشرت صوراً الجمعة لـ"عملية كشف" يظهِر فيها موظف مع كلب أثر.

ووعد الوزير كليمان بون بإجراء "عملية تنظيف ربيعية واسعة" قبل دورة الألعاب الأولمبية سنة 2024، إلاّ أن الأمر يكاد لا يروق لبعض المعلّقين على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ إن أحدهم مثلاً، ويُدعى "مستر إكسيلو"، أبدى ارتياحه عبر إنستغرام لعدد "المقاعد" المتوافر في القطارات.