بليزر المربعات علامة الأناقة في الخريف

MENAFN - Khaberni) خبرني - يتربع البليزر بالمربعات، على عرش الموضة النسائية في خريف وشتاء 2023-2024، حيث تألقت به تشكيلات ماركات عالمية هذا الموسم، بينها Alexander McQueen، و Saint Laurent Paris، وStella McCartney، و Other Stories.

وأوضحت مجلة“Elle” أنه يمتاز بطابع كلاسيكي أنيق، ويأتي هذا الموسم بقصّة أكبر من المقاس أوفرسايز مع تسليط الضوء على الوسط ليمنح القوام مظهر ساعة الرمل المفعم بالأنوثة.

وأضافت أن بليزر المربعات يتألق بدرجات البني الدافئة مع لمسات من البرتقالي الجذابة، والرمادي المحايدة.

وأشارت "Elle" إلى أنه يمكن تنسيقه مع بنطال أو تنورة بنفس النقشة مثل بدلة أو تايور للحصول على إطلالة تناسب العمل.

ويمكن الحصول على إطلالة كاجوال للحياة اليومية بتنسيقه مع بنطال جينز وقميص وحذاء بنعل مسطح.

ويمكن أيضاً تنسيقه

مع بنطال ليجن وبلوفر ذي ياقة عالية للحصول على إطلالة كاجوال تغلفها الأناقة.