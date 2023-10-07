3 شهداء وإصابات برصاص الاحتلال بالضفة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استشهد شابان فلسطينيان، وأصيب العشرات من الفلسطينيين، السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر اندلاع مواجهات في مناطق عدة بالضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن استشهاد الشاب كرم العايدي إثر اصابته برصاص الاحتلال خلال المواجهات على المدخل الشمالي لمدينة اريحا، ووصول شهيد أخر إلى مجمع فلسطين برام الله.
كما وأعلنت الوزارة، بـ"ارتقاء الطفل أحمد عبد الناصر رابي (13 عاماً) برصاص الاحتلال في قلقيلية".
الهلال الأحمر الفلسطيني، أفاد من جهته، بإصابة 33 مواطنا، منها 14 بالرصاص الحي و4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
وذكرت أن سيارات الإسعاف التابعة للهلال نقلت المصابين إلى المستشفيات.
وقمعت قوات الاحتلال، المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة، بقوة السلاح، حيث أطلقت عليهم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.
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