3 شهداء وإصابات برصاص الاحتلال بالضفة

MENAFN - Khaberni) خبرني - استشهد شابان فلسطينيان، وأصيب العشرات من الفلسطينيين، السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر اندلاع مواجهات في مناطق عدة بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن استشهاد الشاب كرم العايدي إثر اصابته برصاص الاحتلال خلال المواجهات على المدخل الشمالي لمدينة اريحا، ووصول شهيد أخر إلى مجمع فلسطين برام الله.

كما وأعلنت الوزارة، بـ"ارتقاء الطفل أحمد عبد الناصر رابي (13 عاماً) برصاص الاحتلال في قلقيلية".

الهلال الأحمر الفلسطيني، أفاد من جهته، بإصابة 33 مواطنا، منها 14 بالرصاص الحي و4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وذكرت أن سيارات الإسعاف التابعة للهلال نقلت المصابين إلى المستشفيات.

وقمعت قوات الاحتلال، المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة، بقوة السلاح، حيث أطلقت عليهم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.