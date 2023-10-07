المطار لعابري الجسر: مغلق حتى إشعار آخر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نبه مطار الملكة علياء الدولي المسافرين الذين ينوون العبور إلى جسر الملك حسين بإغلاق الاخير حتى إشعار آخر.
وذكر المطار عبر حسابه في موقع الفيسبوك
في مواقع التواصل الاجتماعي: "تنبيه لمسافري مطار الملكة علياء الدولي الذين سيعبرون جسر الملك الحسين ضمن رحلة سفرهم: يرجى العلم بأنّ الجسر مغلق حتى إشعار آخر.
Attention QAIA passengers; for those crossing King Hussein Bridge as part of their travel journey, please note that the bridge is closed until further notice".
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