المطار لعابري الجسر: مغلق حتى إشعار آخر

MENAFN - Khaberni) خبرني - نبه مطار الملكة علياء الدولي المسافرين الذين ينوون العبور إلى جسر الملك حسين بإغلاق الاخير حتى إشعار آخر.

وذكر المطار عبر حسابه في موقع الفيسبوك

في مواقع التواصل الاجتماعي: "تنبيه لمسافري مطار الملكة علياء الدولي الذين سيعبرون جسر الملك الحسين ضمن رحلة سفرهم: يرجى العلم بأنّ الجسر مغلق حتى إشعار آخر.

Attention QAIA passengers; for those crossing King Hussein Bridge as part of their travel journey, please note that the bridge is closed until further notice".