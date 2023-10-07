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المطار لعابري الجسر: مغلق حتى إشعار آخر

10/7/2023 3:00:10 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - نبه مطار الملكة علياء الدولي المسافرين الذين ينوون العبور إلى جسر الملك حسين بإغلاق الاخير حتى إشعار آخر.

وذكر المطار عبر حسابه في موقع الفيسبوك
في مواقع التواصل الاجتماعي: "تنبيه لمسافري مطار الملكة علياء الدولي الذين سيعبرون جسر الملك الحسين ضمن رحلة سفرهم: يرجى العلم بأنّ الجسر مغلق حتى إشعار آخر.

Attention QAIA passengers; for those crossing King Hussein Bridge as part of their travel journey, please note that the bridge is closed until further notice".

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