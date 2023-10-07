انهاء عملية القبول الموحد لطب الأسنان في الهاشمية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أنهت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت تنفيذ عملية القبول الموحد في تخصص طب الأسنان في الجامعة الهاشمية
للعام الجامعي 2023-2024،
حيث كانت الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في هذا التخصص وفقاً لما يلي:
1) الثانوية العامة الأردنية السنة الحالية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (96.35)%.
2) الثانوية العامة الأردنية في سنوات سابقة بما فيهم طلبة رفع المعدل ( الطلبة المعيدون) بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (98.6)%، إضافةً إلى متوسط مواد علمية بلغ (97/100).
3) الثانوية العامة البريطانية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (100)% ، إضافةً إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (81/100).
4) الثانوية العامة الأمريكية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99)%، إضافةً إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (74/100).
5) الثانوية العامة التركية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (98.80)%، إضافةً إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (18/100).
6) شهادة البكالوريا الدولية والشهادات الأخرى بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (98.3)%.
7) الثانوية العامة السعودية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (100)%، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (47/100).
8) الثانوية العامة الإماراتية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.84)%، إضافةً إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (42/100).
9) الثانوية العامة الكويتية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.75)%، إضافةً إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (46/100).
10) الثانوية العامة القطرية (أعلى دولة عربية أخرى) بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.75)%، إضافةً إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (48/100). وقد قامت وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول في هذا التخصص على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم.
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