انهاء عملية القبول الموحد لطب الأسنان في الهاشمية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أنهت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت تنفيذ عملية القبول الموحد في تخصص طب الأسنان في الجامعة الهاشميةللعام الجامعي 2023-2024،حيث كانت الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في هذا التخصص وفقاً لما يلي:

1) الثانوية العامة الأردنية السنة الحالية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (96.35)%.

2) الثانوية العامة الأردنية في سنوات سابقة بما فيهم طلبة رفع المعدل ( الطلبة المعيدون) بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (98.6)%، إضافةً إلى متوسط مواد علمية بلغ (97/100).

3) الثانوية العامة البريطانية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (100)% ، إضافةً إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (81/100).

4) الثانوية العامة الأمريكية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99)%، إضافةً إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (74/100).

5) الثانوية العامة التركية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (98.80)%، إضافةً إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (18/100).

6) شهادة البكالوريا الدولية والشهادات الأخرى بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (98.3)%.

7) الثانوية العامة السعودية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (100)%، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (47/100).

8) الثانوية العامة الإماراتية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.84)%، إضافةً إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (42/100).

9) الثانوية العامة الكويتية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.75)%، إضافةً إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (46/100).

10) الثانوية العامة القطرية (أعلى دولة عربية أخرى) بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.75)%، إضافةً إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (48/100). وقد قامت وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول في هذا التخصص على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم.