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حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تبرز تفاصيل مؤتمرها الصحفى الأول

10/7/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Youm7) نظمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مؤتمرها الأول، اليوم السبت الموافق السابع من أكتوبر الجاري، بقاعة السرايا في مدينة نصر.
جاء ذلك بمشاركة متنوعة من الحضور وصلت إلى 980 شخصاً بين رؤساء احزاب وخبراء وشخصيات عامة وسياسيين، وكيانات الشبابية، وفنانين، ورياضيين، فضلا عن الكتاب الصحفيين والمثقفين ورجال الدين والقبائل العربية وحتى المواطنين، وبمشاركة فعّالة من وسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية.
وأعلنت الحملة الرسمية المرشح عبد الفتاح السيسي، أنها نجحت في جمع مليون و130 ألفا و105 تأييد، منها 752 ألفا و438 من الإناث و377 ألفا و677 من الذكور، كما بلغت تزكيات أعضاء مجلس النواب 424 تزكية، منها 53مستقلين، 371 حزبيين، منهم 106 سيدات، 76 نائب من الشباب.
جاء ذلك خلال كلمة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشاره القانوني في مؤتمر تدشين الحملة الانتخابية.
وأضافت الحملة، أنه تم إجراء الكشف الطبي المطلوب لاستكمال ملف الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وكذلك تقديم ملف الترشح والتوكيلات التي حررها المواطنين
إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الحملة تتبع أفضل المعايير الانتخابية، مع اطلاق صفحة رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحملة تعمل حالياً على إنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله كافة أنشطتها ورؤية المرشح الرئاسي.
وأضاف فوزي، أن الحملة سوف تقوم بعقد لقاءات (نخبوية وجماهيرية) وجولات ميدانية في كل محافظة، مشيراً إلى أن الحملة سوف تتخذ مقرات لها في عواصم المحافظات، وتتيح الفرصة للراغبين في الانضمام إليها.
وأوضح أن الحملة ستعمل بشكل غير نمطي، وتقوم على المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع، كما وجه الرئيس بتكوين مجموعة للحوار داخل الحملة تكون مجموعة معاونة في صناعة القرار حال فوزه بإذن الله.
ووجه فوزي التحية لكل راغبي الترشح، مضيفاً أن الحملة على استعداد للتواصل مع الحملات النظيرة للوصول إلى مشهد مشرف يليق بمصر والمصريين.
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