الفصائل الفلسطينية تعلن قصف تل أبيب بـ150 صاروخا ردا على تدمير برج فلسطين

MENAFN - Youm7) أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم، قصف تل أبيب بـ150 صاروخا ردا على قصف برج فلسطين بقطاع غزة، وسمع دوى انفجارات ضخمة وسط إسرائيل.

وتوعدت الفصائل الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي برد قاس ومزلزل على قصف المنازل السكنية، مضيفة: على تل أبيب الوقوف على قدم واحدة بعد استهداف الأبراج السكنية فى غزة.ودمرت طائرات سلاح الجو التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، برج فلسطين السكنى بالكامل فى قطاع غزة والذى يعد أحد أكبر الأبراج السكنية بعد إطلاق عشرة صواريخ على البرج السكنى، بالإضافة لاستهداف عدد من منازل المدنيين في القطاع.فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، مقتل 100 إسرائيلي وإصابة أكثر من 1000 آخرين بينهم حالات حرجة، ونشر الإعلام الإسرائيلي صورا تبرز أسر الفصائل الفلسطينية لعدد من المستوطنين وجنود الاحتلال من غلاف غزة خلال علمية طوفان الأقصى.وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وذلك في إطار عملية "طوفان الأقصى" التى أطلقتها الفصائل فجر اليوم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا المستوطنات المحاذية لغلاف غزة.وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عشرات الغارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وتحديدا في المناطق الحدودية شرق غزة ومنها جباليا وبيت لاهيا، واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي عدد من المستشفيات في غزة.وأكدت القناة 12 الاسرائيلية، السبت، مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى التى نفذتها الفصائل الفلسطينية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، السبت، استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة.فيما أكدت الفصائل الفلسطينية فى غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى" التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ 50 رهينة إسرائيليا في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.