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إعلام إسرائيلى: ارتفاع عدد قتلى إسرائيل إلى 200 شخص فى عملية طوفان الأقصى

10/7/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى إلى 200 مستوطن وإصابة 1100 آخرين في عملية طوفان الأقصى التي اطلقتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت.



أفادت الصحة الإسرائيلية بأن عدد المصابين قد تجاوز 1100 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، السبت، استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة.



فيما أكدت الفصائل الفلسطينية فى غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى" التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.



وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ 50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.



بدورها، اتهمت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، الاحتلال الإسرائيلي بشنّ مئات الغارات خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة في محافظات قطاع غزة كافة، من بينها منازل سكنية ومبانٍ تستخدم لأغراض مدنية وخدماتية، وقد أدى ذلك لأضرار جسيمة في البنية التحتية.









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