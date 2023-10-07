استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال الضفة الغربية

MENAFN - Youm7) استشهد طفل فلسطينى، مساء اليوم /السبت/، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الطفل أحمد عبد الناصر رابى (13 عاما)، أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحى فى البطن خلال مواجهات عند المدخل الشمالى لمدينة قلقيلية، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.



وأضافت المصادر ذاتها، أن الطفل طالب فى مدرسة مسقط الثانوية، وهو ابن عم الشهيد رابى عرفة رابى، الذى استشهد فى شهر أكتوبر عام 2022.

وبارتقاء الطفل رابى، ترتفع حصيلة الشهداء فى الضفة منذ صباح اليوم إلى أربعة.