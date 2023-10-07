رئيس وزراء فلسطين يدعو أوروبا للعمل الجدى على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى

MENAFN - Youm7) دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم /السبت/، الاتحاد الأوروبى إلى العمل الجدى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، بما يفضى إلى منح الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها حقه فى تجسيد دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال تلقى اشتية اتصالين هاتفيين من رئيس المجلس الأوروبي؛ شارل ميشيل، ومن وزير خارجية المجلس جوزيف بوريل، أكد خلالهما حاجة القضية الفلسطينية لحلول سياسية لا أمنية، وضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطينى من الجرائم التى يرتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون.



وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني، إسرائيل كامل المسؤولية عما يجري، مؤكدا وحدة الشعب الفلسطينى فى جميع أماكن تواجده وحقه فى الدفاع عن نفسه.



ودعا اشتية، دول العالم إلى أن تلقى بثقلها لإنهاء الاحتلال، الذى يشكل صاعق التفجير الدائم للصراع فى المنطقة، طالما لم يحصل الشعب الفلسطينى على كامل حقوقه المشروعة التى نصت عليها مئات القرارات الدولية طيلة أكثر من سبعة عقود من النكبة التى حلت بشعبنا عام 48.



وقال اشتية: "إن ما يجرى اليوم هو نتيجة طبيعية لغطرسة القوة، وإمعان إسرائيل بارتكاب جرائمها المروعة، بحق أبناء شعبنا من خلال عمليات القتل اليومية، والاستيلاء على الأراضي، وإقامة المستوطنات، وإتلاف الممتلكات، والتضييق على الأسرى والأسيرات فى سجون الاحتلال، وترويع الآمنين مثلما جرى فى بلدة حوارة قبل أيام".



وأضاف اشتية: "ما يجرى اليوم هو أيضا نتيجة طبيعية لصمت العالم عن جرائم الحرق، والمحو، والإبادة الجماعية؛ التى توعد بها غلاة المتطرفين الذين يتولون الحكم فى إسرائيل؛ أبناء شعبنا، والتلويح بارتكاب نكبة جديدة؛ وفق ما اطلقوا عليها خطة حسم الصراع بالقتل والتهجير".



وقال: "إن من حق الشعب الفلسطينى الدفاع عن نفسه، وأرضه وممتلكاته، وحماية مقدساته، عندما لا يتم الاستماع لصوته، والاستجابة لتحذيراته المتكررة من خطورة التداعيات التى ستترتب على مواصلة حصار شعبنا فى قطاع غزة، ومواصلة اقتحام المدن والبلدات، والقرى، والمخيمات، فى الضفة وانتهاك المقدسات، ومحاولة فرض التقسيم الزماني، والمكاني، فى المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين فى كنيسة القيامة، وتغيير معالم الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل.



ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، الاتحاد الأوروبي، إلى التدخل لحمل إسرائيل على وقف قصف منازل المواطنين فى القطاع، والذى تسبب حتى الآن باستشهاد أكثر من مئتى مواطن؛ من النساء والأطفال، والشيوخ وإصابة المئات بجروح.



وأكد ميشيل، وبوريل، أهمية فتح أفق سياسى من شأنه الإسهام فى إنهاء الصراع.



وقال رئيس الوزراء الفلسطينى إنه من الوهم الاعتقاد بأن تحقق إسرائيل السلام دون أن ينعم الشعب الفلسطينى بالحرية وإقامة الدولة المستقلة.



وأضاف اشتية "على الاحتلال أن يدرك أن لكل فعل رد فعل لا يمكن توقع نتائجه، وأن على إسرائيل أن تحرص على التوصل للسلام مع الشعب الفلسطيني، عوض التباهى بعقد اتفاقيات تطبيع مع دول بعيدة عنها بآلاف الكيلو مترات، تحاول من خلالها خداع نفسها بأن تلك الاتفاقيات ستجلب لها السلام".