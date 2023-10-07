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الصحة الفلسطينية: 232 شهيدا و1700 مصاب جراء العدوان الإسرائيلى على غزة

10/7/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة منذ ساعات الصباح إلى 232 شهيدًا، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" عن مصادر فى مُستشفيات القطاع القول إن هناك نحو 1700 مصاب، جروح بعضهم خطيرة، وهو ما يرجع ارتفاع محصلة الشهداء. ولم تذكر الوكالة مزيدًا من التفاصيل.

كان الطيران الحربى الإسرائيلى قصف فى وقت سابق الليلة برجين شاهقين فى قطاع غزة، ما أدى إلى انهيارهما تماما، وردت حركة "حماس" بإمطار "تل أبيب" ومُحطيها بوابل من الصواريخ.


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