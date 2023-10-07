أبرز تصريحات المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح عبد الفتاح السيسي.. إنفوجراف

MENAFN - Youm7) قال المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الأول للحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، إنه فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أقبل مئات الآلاف على مكاتب الشهر العقاري بحماس شديد، وتم جمع تأييدات المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي من خلال الأحزاب والمواطنين الداعمين للترشيح، متابعا: "استجابة لرغبة المواطنين أعلن الرئيس السيسي عن الاستجابة لرغبة المواطنين وتلبية نداء الوطن".

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز تصريحات المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الأول للحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.





الرئيس السيسى أعلن ترشحه استجابة لرغبة المواطنين ونداء الوطن

المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى يدعو جميع المواطنين للمشاركة الإيجابية





الرئيس السيسى يستند لقاعدة شعبية عريضة

نتجت لعشرات من العوامل





حمله لشرف الانتماء للعسكرية المصرية وموقفه الشجاع الذى لا ينسى فى 30 يونيو





حصلنا على تزكية من 424 نائبًا من نواب الشعب وأكثر من مليون و131 ألفا و105 تأييدات من المواطنين

76 من النواب الشباب وقعوا على استمارات تزكية





106 نائبات سيدات و53 من النواب المستقلين و371 من النواب الحزبيين







أكثر من نصف مليون تأييد من الشباب أقل من 35 سنة





740 ألف من التأييدات من السيدات و364 ألف تأييد من الذكور





القاهرة الأعلى تأييدا ونقدم كحملة لكل مواطن ومواطنة الشكر والتقدير





نشكر الهيئة الوطنية للانتخابات على جهودها ونثق تمام الثقة بقدراتها الفنية والتنظيمية ونزاهتها واستقلالها وحياديتها.





إنشاء موقع إلكترونى لإعلان أنشطة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

لقاءات جماهيرية فى كل المحافظات بدءا من الأسبوع المقبل





تقوم الحملة فى المقام الأول على المشاركة الجماعية لكل أطراف المجتمع المصرى بما يعيد ويقوى لحمة 30 يونيو







أى شخص محب للمرشح عبد الفتاح السيسى يعتبر نفسه جزء من الحملة







تتبع الحملة أفضل المعايير الممكنة وتلتزم بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات





الحوار الوطنى نشط الحياة السياسية ورؤساء أحزاب ترشحوا للرئاسة





نقدم تحية لكل راغبى الترشح ونحن ننظر لهم بعين الاحترام الواجب





نحن على استعداد تام وكامل للتواصل مع الحملات النظيرة للوصول إلى مشهد مشرف



