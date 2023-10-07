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الجالية المصرية فى لندن تنظم وقفة أمام السفارة المصرية تأييدا لترشح الرئيس السيسى

10/7/2023 2:30:34 PM
(MENAFN- Youm7) نظم أبناء الجالية المصرية فى لندن وقفة السبت 7 أكتوبر للاحتفال بنصر اكتوبر المجيد، وتجمع حشد كبير من نساء ورجال وشباب الجالية ورددوا الأغانى الوطنية التى تحمل فى طياتها حب الوطن والانتماء وتمجد بطولات جنود مصر البواسل، واستمرت الوقفة ما يقرب من 5 ساعات لم يكل فيها الحضور من الهتاف بتحيا مصر.



وخلال الوقفة استمر تدفق المواطنين لإمضاء استمارة تأييد ترشح السيد / عبدالفتاح السيسى للرئاسة.



وفى هذا السياق، قالت ماجدة صقر نحن نبعث اليوم بأقوى رسالة تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى لإكمال عملية البناء والتنمية وحماية أمن الوطن وحدوده.



ويقول جلال دردير إن وجود أبناء الجالية المصرية اليوم يعبر عن حبهم للوطن الأم وحرصهم على تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى وسوف نستمر فى حملة تأيدنا حتى نتحقق من استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى زيادة البلاد للأمن والاستقرار.



ويضيف عبدالله هلال ان مشاركة مختلف الجمعيات فى هذه الوقفة انما يمثل وحدة ابناء الوطن فى حبهم للوطن الام وسوف نستمر فى حملة تأيدنا حتى نتحقق من استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى زيادة البلاد للامن والاستقرار.







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