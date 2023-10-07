اليوم السابع: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى يتقدم بأوراق ترشحه بالانتخابات





واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:





الهيئة الوطنية للانتخابات: قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب ومليونا و130 ألف تأييد من المواطنين..المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية..المستشار محمود فوزى: المرشح الرئاسى يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية.. ملتزمون بأحكام الدستور والقانون وقرارات «الهيئة الوطنية».. ونريد أن نعلى من الأخلاق والمنافسة الشريفة فى الانتخابات

«مدبولى» يشارك فى احتفالية إطلاق «عام الإيسيسكو للشباب».. ويؤكد:

قضايا الشباب أولوية للرئيس السيسى والدولة المصرية..

رئيس الوزراء يؤكد أهمية التضامن والسلام لخلق بيئة داعمة للتنمية والازدهار.. ويعلن: إطلاق صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين بالعالم الإسلامى





الرئيس السيسى يتابع موقف أحداث غزة من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجى... ويوجه بتكثيف الاتصالات لاحتواء الموقف ومنع التصعيد

«التموين»: لحوم بلدى بـ240 جنيها للكيلو فى المجمعات الاستهلاكية..

تنوع مصادر استيراد اللحوم المجمدة من عدة مناشئ لتعزيز المخزون الاستراتيجى.. و«المصيلحى» يوجه باستمرار زيادة ضخ المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين

رئيس حملة المرشح الرئاسى فى مؤتمر صحفى: 740 ألفا من التأييدات جاءت من السيدات..أكثر من نصف مليون تأييد من الشباب أقل من 35 سنة.. أى شخص محب للمرشح عبد الفتاح السيسى يعتبر نفسه جزءا من الحملة المرشح الرئاسى يدعو جميع المواطنين إلى الاشتراك الإيجابى.. ونريد أن نعلى من الأخلاق والمنافسة الشريفة فى الانتخابات

الفصائل الفلسطينية تطلق العملية العسكرية طوفان الأقصى..

5 آلاف صاروخ على المستوطنات الإسرائيلية ومقتل أكثر من 40 إسرائيليا وإصابة أكثر من 750 آخرين.. استشهاد 160 فلسطينيا وإصابة نحو ألف آخرين

الحكومة تنفى إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف أكتوبر



