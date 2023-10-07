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حى شرق مدينة نصر يغلق كافيهات مخالفة ويرفع إشغالات موقف الحى العاشر القديم

10/7/2023 2:30:32 PM
(MENAFN- Youm7) شن حى شرق مدينة نصر، برئاسة اللواء أحمد جودة رئيس الحى، حملة مكبرة أسفرت عن رفع الإشغالات وغلق وتشميع كافية بعمارات الشرق للتأمين لإدارته بدون ترخيص، وذلك استجابة لشكوى المواطنين من ساكنى العقار، كما تم غلق وتشميع كافية بالعنوان عمارة 33 عمارات هيئة النقل العام بشارع الخمسيين حى الواحة لإدارته بدون ترخيص.
كما تم التنسيق مع إدارة الإزالات والإسكان لمعاينة أعمال مخالفة في العقار رقم 10 شارع الدكتور أحمد محمد ابراهيم المنطقة الثامنة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم رفع عربة مشروبات من الجزيرة الوسطى في شارع حسن المأمون، كما تم غلق وتشميع محل لفرز القمامة بالعنوان عمارة 93 مساكن أطلس الحى العاشر لإدارته بدون ترخيص.
وقاد اللواء أحمد جوده - رئيس حي شرق مدينة نصر فريق عمل إدارة المتابعة الميدانية ووحدة الرصد البيئي وشركة النظافة في أعمال حملة لرفع كفاءة النظافة ورفع المخلفات والكنس اليدوي على موقف الحى العاشر القديم وأسفل كوبرى العاشر، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال - محافظ القاهرة بالارتقاء بمنظومة النظافة وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين .
كما قاد رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والاشغالات أعمال حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات بالحي العاشر وأحمد الزمر .

رفع إشغالات موقف الحى العاشر القديم


رفع إشغالات موقف الحى العاشر القديم


رفع إشغالات موقف الحى العاشر القديم


رفع إشغالات موقف الحى العاشر القديم


تشميع مقاهى مخالفة


تشميع مقاهى مخالفة


تشميع مقاهى مخالفة



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