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وزير الدفاع الأمريكى: نضمن امتلاك إسرائيل كل شئ للدفاع عن نفسها

10/7/2023 2:30:29 PM
(MENAFN- Youm7) قال وزير الدفاع الأمريكية لويد أوستن، لوسائل إعلام إسرائيلية اليوم /السبت/ أن الولايات المتحدة تضمن أن تمتلك إسرائيل "كل شيء للدفاع عن نفسها".

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن تصريحات أوستن تأتى ردا على الهجمات والاختراقات التى وقعت خلال اليوم واسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات.


وأكد وزير الدفاع الأمريكى أنه يتابع - عن كثب - التطورات فى إسرائيل، مشددا على أنه لا تغيير فى التزام واشنطن "بحق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها".
وقال إن وزارة الدفاع الأمريكية ستعمل - خلال الأيام المقبلة - على ضمان أن تمتلك إسرائيل ما تحتاجه "للدفاع عن نفسها".


وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أكد أنه أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكى جو بايدن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم.




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