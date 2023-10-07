الخارجية الروسية تؤكد عودة الصحفى المحتجز لدى قبرص إلى روسيا

(MENAFN
- Youm7) أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن مراسل صحيفة (روسيسكايا جازيتا) ألكسندر جازيوك، الذى اعتقلته الشرطة فى قبرص قد عاد إلى روسيا.
وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة تاس الروسية، اليوم /السبت/ - أن المراسل قد وصل روسيا بأمان.
وتم اعتقال جازيوك فى 5 أكتوبر فى نيقوسيا وأثناء اعتقاله، كان فى سيارة بالقرب من المنزل الذى يعيش فيه مع عائلته.
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