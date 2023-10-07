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الخارجية الروسية تؤكد عودة الصحفى المحتجز لدى قبرص إلى روسيا

10/7/2023 2:30:28 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن مراسل صحيفة (روسيسكايا جازيتا) ألكسندر جازيوك، الذى اعتقلته الشرطة فى قبرص قد عاد إلى روسيا.

وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة تاس الروسية، اليوم /السبت/ - أن المراسل قد وصل روسيا بأمان.


وتم اعتقال جازيوك فى 5 أكتوبر فى نيقوسيا وأثناء اعتقاله، كان فى سيارة بالقرب من المنزل الذى يعيش فيه مع عائلته.




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