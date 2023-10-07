فرنسا تنصح مواطنيها بعدم الذهاب للقدس والأراضى الفلسطينية

MENAFN - Youm7) أوصت وزارة الخارجية الفرنسية، المواطنين الفرنسيين بعدم الذهاب إلى القدس والأراضى الفلسطينية، وذلك عقب الهجمات التى وقعت اليوم /السبت/ واستهدفت إسرائيل.

وذكرت الوزراة - فى بيان نشرته على موقعها الالكترونى اليوم /السبت/ - "بعد الهجمات التى وقعت اليوم فى إسرائيل والقدس، من المرجح أن تتدهور الأوضاع بشكل سريع".



ونصحت الخارجية - فى بيانها - المواطنين الفرنسيين بالتحلى باليقظة واتباع تعليمات السلطات المحلية، وتجنب التنقل والبقاء فى منازلهم.





من جانبها، أعلنت شركة طيران "ترانسافيا" الفرنسية إلغاء رحلة بين باريس وتل أبيب كانت مقررة اليوم.



وقال متحدث باسم الشركة، إن هذه الرحلة التى كان مقررا أن تغادر مطار أورلى وتصل بعد منتصف الليل إلى تل أبيب، تم إلغاؤها حتى لا يلجأ طاقم الطائرة من النوم هناك بسبب "الوضع الأمني".





وأطلقت حماس وابلا من الصواريخ تجاه إسرائيل صباح اليوم، حيث سُمع دوى انفجارات من عدة مواقع انطلقت بعدها صافرات الإنذار فى شوارع عسقلان وتل أبيب ومناطق أخرى داخل إسرائيل.



وأسفر الهجوم المباغت عن سقوط عشرات قتلى وإصابة مئات الإسرائيليين، وسط تقارير عن أسر جنود خلال العملية التى أطلق عليها "طوفان الأقصى".

وكانت حماس قد شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل، ودخل المسلحون الأراضى الإسرائيلية باستخدام الدراجات النارية والقوارب، فى حين تم إطلاق وابل من آلاف الصواريخ من قطاع غزة.



وقالت نجمة داوود الحمراء (جهاز الاسعاف الإسرائيلي) إن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 100 إسرائيلي، وأصيب نحو 1000.





كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة رسميا استشهاد 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين جراء القصف الاسرائيلى على القطاع .

