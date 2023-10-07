Sunday, 08 October 2023 12:49 GMT

فرنسا تنصح مواطنيها بعدم الذهاب للقدس والأراضى الفلسطينية

10/7/2023 2:30:28 PM
(MENAFN- Youm7) أوصت وزارة الخارجية الفرنسية، المواطنين الفرنسيين بعدم الذهاب إلى القدس والأراضى الفلسطينية، وذلك عقب الهجمات التى وقعت اليوم /السبت/ واستهدفت إسرائيل.

وذكرت الوزراة - فى بيان نشرته على موقعها الالكترونى اليوم /السبت/ - "بعد الهجمات التى وقعت اليوم فى إسرائيل والقدس، من المرجح أن تتدهور الأوضاع بشكل سريع".


ونصحت الخارجية - فى بيانها - المواطنين الفرنسيين بالتحلى باليقظة واتباع تعليمات السلطات المحلية، وتجنب التنقل والبقاء فى منازلهم.


من جانبها، أعلنت شركة طيران "ترانسافيا" الفرنسية إلغاء رحلة بين باريس وتل أبيب كانت مقررة اليوم.


وقال متحدث باسم الشركة، إن هذه الرحلة التى كان مقررا أن تغادر مطار أورلى وتصل بعد منتصف الليل إلى تل أبيب، تم إلغاؤها حتى لا يلجأ طاقم الطائرة من النوم هناك بسبب "الوضع الأمني".


وأطلقت حماس وابلا من الصواريخ تجاه إسرائيل صباح اليوم، حيث سُمع دوى انفجارات من عدة مواقع انطلقت بعدها صافرات الإنذار فى شوارع عسقلان وتل أبيب ومناطق أخرى داخل إسرائيل.


وأسفر الهجوم المباغت عن سقوط عشرات قتلى وإصابة مئات الإسرائيليين، وسط تقارير عن أسر جنود خلال العملية التى أطلق عليها "طوفان الأقصى".
وكانت حماس قد شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل، ودخل المسلحون الأراضى الإسرائيلية باستخدام الدراجات النارية والقوارب، فى حين تم إطلاق وابل من آلاف الصواريخ من قطاع غزة.


وقالت نجمة داوود الحمراء (جهاز الاسعاف الإسرائيلي) إن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 100 إسرائيلي، وأصيب نحو 1000.


كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة رسميا استشهاد 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين جراء القصف الاسرائيلى على القطاع .


MENAFN07102023000132011024ID1107205913

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث