روسيا: لا يمكن بوسائل القوة حل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى لكن بالحلول السياسية

MENAFN - Youm7) أكدت وزارة الخارجية الروسية، تعقيبا على التصعيد الحاد للوضع فى منطقة النزاع الفلسطينى الإسرائيلي، على موقفها الثابت والمبدئى أنه لا يمكن بوسائل القوة حل هذا النزاع المستمر منذ 75 عاما، وفقط يمكن حله حصريا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ومن خلال إقامة عملية تفاوضية كاملة على الأسس القانونية الدولية المعروفة، التى تنص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - أن التصعيد الحالي، واسع النطاق للوضع، وبمثابة مظهر آخر خطير للغاية لحلقة العنف المفرغة، وهو نتيجة مباشرة للفشل المزمن فى الامتثال للقرارات ذات العلاقة الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولقيام الغرب عمليا بعرقلة عمل "رباعية الشرق الأوسط للوسطاء الدوليين"، التى تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة.



ودعت الخارجية الروسية، الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى إلى وقف فورى لإطلاق النار، ونبذ العنف، وممارسة ضبط النفس اللازم، وإقامة عملية تفاوض، بمساعدة المجتمع الدولي، تهدف إلى إقامة سلام شامل ودائم طال انتظاره فى الشرق الأوسط.



وكانت حركة حماس قد أعلنت - فى وقت سابق - عن بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلى فى النصف الساعة الأولى من العملية. وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.