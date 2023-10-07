شيكابالا يسجل هدف الزمالك الثانى فى شباك البنك الأهلى

MENAFN - Youm7) سجل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الزمالك، الهدف الثانى لفريقه فى شباك البنك الأهلى فى الدقيقة 90 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل.

ويضم تشكيل الزمالك في المباراة كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو" ، خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وحاتم سكر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" و محمود عبد الرازق " شيكابالا"وناصر منسي.

فيما يضم تشكيل البنك الأهلى كلاً من: حراسة المرمي.. محمد أبو جبل، خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمد بسيوني _ اسحاقو يعقوبو، خط الوسط..محمد فتحي _ أحمد مدبولى _ أحمد النادرى _ محمود قاعود، خط الهجوم.. كريم بامبو _ أسامة فيصلويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد صبحي _جريندو_ سيرجى اكا _ أمير مدحت _ محمود سيد _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ أحمد سعيد_ أحمد ياسر.