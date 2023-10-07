أبرز تصريحات رجال يد الأهلى بعد التتويج ببطولة أفريقيا السادسة فى تاريخ الأحمر

MENAFN - Youm7) أعربإبراهيم المصري، كابتن فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أعرب عن سعادته بالتتويج ببطولة أفريقيا، بعد الفوز على فريق جي إس كي الكونغولي 37-23.

وقال المصري، إن الفريق نجح في فرض سيطرته على مجريات المباراة من البداية، وظهرت ‏مدى جدية ورغبة اللاعبين في التتويج باللقب الإفريقى الغائب منذ 6 سنوات.



وأشار إلى أن الفوز بلقب البطولة يأتي انعكاسًا لنجاح منظومة اليد في النادي، ويؤكد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح، وأن الهدف الدائم للجهاز الفني واللاعبين هو المنافسة بقوة للتتويج بكل البطولات.



وأشار المصري إلى أن لاعبي الفريق تعاهدوا على الفوز باللقب الأفريقي منذ بداية البطولة، والجميع كان يضع هذا الهدف نصب عينيه، ولذا تحقق هذا الإنجاز الكبير.



ووجه المصري الشكر إلى مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن الفوز ‏باللقب هو تكليل لجهود الجميع.



فيما أعرب

محسن رمضان، لاعب «رجال يد الأهلي» عن سعادته بالتتويج الذي حققه الفريق اليوم ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، مؤكدًا أن الفريق قام بالتحضير جيدًا لهذه البطولة، واستطاع تحقيق اللقب بعد الفوز بكل مباريات البطولة وإثبات أحقيته بالكأس.



وأهدى رمضان اللقب لجماهير الأهلي ومجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن الفريق يسير بخطوات واثقة على طريق حصد البطولات، ليكون عند حسن ظن الجماهير.



وأوضح أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أن الفوز على فريق جي إس كي الكونغولي ببطولة أفريقيا جاء في توقيت مثالي للغاية، ويمنح لاعبي الفريق دوافع معنوية كبيرة في بداية الموسم للمنافسة على جميع البطولات.



وقال خيري، إن الجميع كان يعيش في حالة تركيز كامل قبل انطلاق البطولة من أجل الفوز بها وإسعاد الجماهير الغفيرة التي كانت تنتظر العودة باللقب.



وأوضح أن الفوز ببطولة إفريقيا يحمل الجميع مسئولية كبيرة للغاية، وهي ضرورة الفوز بكل البطولات، ونعد جماهير الأهلي ببذل أقصى الجهد لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.



وأشار إلى أن هدفنا هذا الموسم هو المنافسة على كل البطولات رغم صعوبة التحديات، ولكن الجميع على قبل رجل واحد من أجل رفع اسم الأهلي عاليًا في كل المحافل.



أكد

أحمد هشام سيسا، لاعب «رجال يد الأهلي»، أن التتويج ببطولة إفريقيا لليد لأبطال الدوري إنجاز جديد يحسب للفريق والجيل الحالي من اللاعبين.



وأوضح هشام أن استعادة اللقب الغائب من سنة 2016 كان تحديًا كبيرًا لدى اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني وإدارة النادي من قبل انطلاق فعاليات البطولة.



وأتم هشام حديثه بأن الأهلي قدم عروضًا مميزة طوال مدة البطولة واستحق التتويج باللقب الأفريقي، وأن البطولة سوف تمثل حافزًا نحو حصد المزيد من الألقاب خلال الفترة القادمة.



وأنهى لاعب الأهلي حديثه بإهداء اللقب لجماهير الأهلي التي طالما دعمت اللاعبين في كل المواقف، مشيرًا إلى أن الفريق سوف يقاتل من أجل استمرار التواجد على منصات التتويج.



كما أعرب

عمر خالد كاستيللو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالتتويج ببطولة أفريقيا بعد التغلب على فريق جي إس كي الكونغولي في نهائي البطولة التي أقيمت بالكونغو برازافيل.



وأكد كاستيللو أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسؤولية، وكانوا في قمة التركيز من أجل حسم اللقب، ليكون هديتهم للجماهير التي دعمت وساندت الجهاز الفني واللاعبين في أصعب الأوقات.



وأضاف كاستيللو: خضنا مباراة بطولة صعبة ومنافسات قوية لكن هدفنا من البداية كان القتال في الملعب لتقديم كل ما بوسعنا للفوز باللقب وإسعاد جماهير الأهلي.



وقال

عبد الرحمن طه، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن الفريق نجح في الفوز ببطولة إفريقيا نتيجة للمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون على مدى مشوار البطولة، والتي تمثل خطوة نحو موسم تاريخي كبير.



وأضاف طه أن الفوز ببطولة أفريقيا للمرة السادسة هو هدية من الفريق لجماهير الأهلي، بعد استعادة اللقب الغائب منذ سنوات عديدة.



وأكد حارس الأهلي أن تركيز لاعبي الفريق كان واضحًا منذ بداية البطولة وكان هناك ‏استعداد جيد على المستويين الذهني والفني، وهو ما منح الفريق الأفضلية على مدى مشوار البطولة حتى تحقق الفوز بالمباراة النهائية والتتويج باللقب الإفريقي.



وقال

عبد الرحمن فيصل، لاعب فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي إن لاعبي الأهلي تعاهدوا على الفوز ببطولة إفريقيا الغائبة عن النادي منذ 6 سنوات، مؤكدًا أن الجميع كانوا عند ‏حسن الظن بهم وعلى قدر المسئولية ونجحوا في الفوز بالمباراة والتتويج باللقب عن ‏جدارة.‏



وأضاف فيصل أن لاعبي الأهلي كانوا على قلب رجل واحد، وأن الفريق منذ وصوله إلى الكونغو كان في حالة تركيز شديد، وكان هناك إصرار كبير على تخطي الصعاب للوصول إلى اللقب.



وأشار فيصل إلى أن الخطوة الأولى انتهت بنجاح بعد الفوز بالبطولة والتتويج، ولكن أمامنا بطولة مهمة بعد أيام قليلة وهي بطولة السوبر جلوب في السعودية، ونسعى لتقديم مستوى متميز خلال تلك البطولة العالمية.



واختتم عبد الرحمن طه: الفريق مقبل على بطولات غاية في الأهمية خلال الفترة القادمة، ونعد جماهير الأهلي ببذل أقصى الجهد للتتويج بكل البطولات.



وقال سيف هاني، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ، إن الكأس الغالية عادت إلى مكانها في دولاب بطولات الأهلي بعد غياب دام عدة سنوات، مؤكدًا أن الفريق يبذل مجهودًا كبيرًا منذ اليوم الأول في البطولة وحتى المباراة الختامية، محققًا الفوز في جميع المباريات.



وأكد سيف هاني أن الجهاز الفني للفريق بقيادة ديفيد ديفيز أعطى تعليماته قبل المباراة النهائية التي أقيمت اليوم بضرورة اللعب بكل قوة وبكامل التركيز منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية، وهو ما نجح فيه اللاعبون وتوج بالنصر الغالي الذي يهديه الجميع للجماهير.



فيما أبدى

عبد العزيز إيهاب، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، سعادته الغامرة بالتتويج ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري التي أقيمت بالكونغو برازافيل، بعد الفوز على فريق جي إس كي الكونغولي بنتيجة 37-23 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت اليوم.



وقال إن الفوز بالبطولة جاء خير تتويج لمجهودات كبيرة من الفريق والجهاز الفني، مؤكدا أن الفوز باللقب الغالي جاء عن جدارة واستحقاق بعدما تمكن الفريق من تحقيق الفوز في جميع مبارياته بالبطولة، وقام بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة ديفيد ديفيز خاصة في الدفاع المحكم على الدائرة أو الهجوم المرتد السريع.



وأوضح أن هذا التتويج يعد استكمالًا لسلسلة النجاحات التي يحققها «رجال يد الأهلي» وأنه يهدي هذا الفوز الغالي للجماهير التي تساند الفريق في جميع الأوقات وتعد اللاعب رقم واحد في جميع التتويجات والنجاحات التي تحققها فرق النادي.



وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.