لحظة طرد عواد فى مباراة الزمالك والبنك الأهلى.. صور

ويضم تشكيل الزمالك في المباراة كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وحاتم سكر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي.

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