لحظة طرد عواد فى مباراة الزمالك والبنك الأهلى.. صور

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- Youm7) تعرض محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، للطرد في نهاية الشوط الأول لمباراة فريقه ضد البنك الأهلي، بسبب ارتكاب خطأ مع كريم بامبو من خارج منطقة الجزاء، استدعت إشهار الحكم محمد معروف البطاقة الحمراء مباشرة.
ويضم تشكيل الزمالك في المباراة كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وحاتم سكر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي.
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