الزمالك ينتفض ويهزم البنك الأهلى 2 / 1 فى ثالث جولات الدورى.. فيديو

MENAFN - Youm7) حقق فريق الزمالك فوز مثير على البنك الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء شهد حالتى طرد لمحمد عواد من الزمالك، ومحمد فتحى من البنك الأهلى.

بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.

وفى الربع ساعة الأولى حاول كل فريق جس نبض الفريق الآخر، إلا أن الزمالك كان الأكثر خطورة وهدد مرمى محمد أبو جبل بفرصتين خطيرتين، وتلقى محمود علاء بطاقة صفراء.

وفى الدقيقة 17 سدد أسامة فيصل كرة خطيرة على مرمى الزمالك، تصدى لها محمد عواد، بعدها استحوذ الزمالك على الكرة وشن عدة هجمات غير مؤثرة على مرمى أبو جبل، وفى الدقيقة 28 مرر أحمد فتوح كرة عرضية متقنة سددها أحمد زيزو بالرأس لكنها مرت بجوار القائم.

بعدها شن لاعبو البنك الأهلى هجمتين على مرمى محمد عواد، لكن دون خطورة، وفى الدقيقة 38 تصدى محمد أبو جبل ببراعة لضربة رأس من محمد عبد الغنى كادت أن تسكن الشباك.

وفى الدقيقة 38 احتسب الحكم محمد معروف خطأ على إبراهيما نداى من أمام منقطة الجزاء، سددها أحمد مدبولى وتصدى لها محمد عواد حارس الزمالك.

فى الدقيقة 46 أشهر محمد معروف البطاقة الحمراء لمحمد عواد بداعى التدخل بعنف على كريم بامبو، من خارج منطقة الجزاء، وعاد إلى تقنية الفار ليؤكد قراره، وخرج بعدها سيف الجزيرى ودخل محمد صبحى ليحرس عرين الفارس الأبيض.

وفى الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع نفذ

اسحاقو يعقوبو الخطأ الذى احتسبه الحكم على محمد عواد، واستغله كريم بامبو لتسجيل هدف التقدم لفريقه، وبعدها تصدى محمد أبو جبل لفرصة هدف محقق للزمالك.

مع بداية الشوط الثانى دخل حمزة المثلوثى ومصطفى الزنارى بدلاً من محمود علاء وحسام عبد المجيد، وفى الدقيقة 53 سجل أحمد زيزو هدف تعادل الزمالك من تسديدة صاروخية من لمسة واحدة.

وشهدت الدقيقة 67 خروج إبراهيما نداى ونزول محمود شيكابالا، وفى الدقيقة 69 أشهر الحكم محمد معروف البطاقة الصفراء الثانية "طرد" لمحمد فتحى لاعب البنك الأهلى، ودخل بعدها سرجى أكا وجرندو بدلاً من أسامة فيصل وأحمد مدبولى.

وفى الدقيقة 90 نجح محمود شيكالا فى تسجيل هدف الفوز للزمالك بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك محمد أبو جبل، ليحصد بهذا الفوز الفارس الأبيض ثلاث نقاط غالية.