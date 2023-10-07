شيكابالا ينال جائزة رجل مباراة الزمالك والبنك الأهلى

(MENAFN
- Youm7) نال محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جائزة أفضل لاعب فى مواجهة فريقه أمام البنك الأهلى، التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى مسابقة دورى نايل.
وتسلم شيكابالا جائزة أفضل لاعب المقدمة من رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقب انتهاء اللقاء، خاصة وإنه ساهم فى تحقيق فريقه للفوز على البنك الأهلى.
وحقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على البنك الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء شهد حالتى طرد لمحمد عواد من الزمالك، ومحمد فتحى من البنك الأهلى.
بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.
وفى الدقيقة 90 نجح محمود شيكالا فى تسجيل هدف الفوز للزمالك بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك محمد أبو جبل، ليحصد بهذا الفوز الفارس الأبيض ثلاث نقاط غالية.
MENAFN07102023000132011024ID1107205907
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.