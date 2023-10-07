شيكابالا ينال جائزة رجل مباراة الزمالك والبنك الأهلى

MENAFN - Youm7) نال محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جائزة أفضل لاعب فى مواجهة فريقه أمام البنك الأهلى، التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى مسابقة دورى نايل.

وتسلم شيكابالا جائزة أفضل لاعب المقدمة من رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقب انتهاء اللقاء، خاصة وإنه ساهم فى تحقيق فريقه للفوز على البنك الأهلى.

وحقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على البنك الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء شهد حالتى طرد لمحمد عواد من الزمالك، ومحمد فتحى من البنك الأهلى.

بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.

وفى الدقيقة 90 نجح محمود شيكالا فى تسجيل هدف الفوز للزمالك بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك محمد أبو جبل، ليحصد بهذا الفوز الفارس الأبيض ثلاث نقاط غالية.