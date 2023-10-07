تركيا: إعادة انتخاب اردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية بالإجماع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 7 - 10 (كونا) -- أعيد اليوم السبت انتخاب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية بعد حصوله على جميع أصوات المندوبين البالغ عددهم 1399 صوتا في المؤتمر الاستثنائي الرابع للحزب.
وذكرت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء أن اردوغان شكر في كلمة ألقاها عقب ظهور نتائج التصويت زملاءه على الثقة التي منحوها له "وأطلق عمليا الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية التي ستعقد في 31 مارس 2024.
وقال اردوغان "في انتخابات 31 سنكرر النجاح الذي تحقق في 14 و28 مايو من هذا العام في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ونبدأ عهدا جديدا في الحكم على المستوى البلدي".
ويرأس اردوغان حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه في أغسطس 2001 وبعد مرور عام فاز الحزب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر 2002. (النهاية) ط ا / ه س ص
MENAFN07102023000071011013ID1107205906
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.