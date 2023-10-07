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تركيا: إعادة انتخاب اردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية بالإجماع

10/7/2023 2:30:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 7 - 10 (كونا) -- أعيد اليوم السبت انتخاب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية بعد حصوله على جميع أصوات المندوبين البالغ عددهم 1399 صوتا في المؤتمر الاستثنائي الرابع للحزب.
وذكرت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء أن اردوغان شكر في كلمة ألقاها عقب ظهور نتائج التصويت زملاءه على الثقة التي منحوها له "وأطلق عمليا الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية التي ستعقد في 31 مارس 2024.
وقال اردوغان "في انتخابات 31 سنكرر النجاح الذي تحقق في 14 و28 مايو من هذا العام في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ونبدأ عهدا جديدا في الحكم على المستوى البلدي".
ويرأس اردوغان حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه في أغسطس 2001 وبعد مرور عام فاز الحزب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر 2002. (النهاية) ط ا / ه س ص

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