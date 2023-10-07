اليونيفيل: جنودنا على طول (الخط الأزرق) للحفاظ على الاستقرار والمساعدة بتجنب التصعيد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 7 - 10 (كونا) -- قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي إن بعثة حفظ السلام الدولية تراقب عن كثب الأحداث "الدراماتيكية" الجارية حاليا بالأراضي الفلسطينية المحتلة وأن جنود حفظ السلام يتواجدون على طول (الخط الأزرق) للحفاظ على الاستقرار والمساعدة في تجنب التصعيد بين الجانبين.
وأضاف المتحدث في تصريح للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أن قيادة اليونيفيل على اتصال دائم مع الأطراف المعنية عند (الخط الازرق) منذ بداية الأحداث الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتجنب "سوء الفهم".
ولفت إلى أن اليونيفيل قامت بتعزيز وجودها في جميع أنحاء منطقة عملياتها " للتكيف مع التطورات" بما في ذلك عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ.
وأكد ان هدف اليونيفيل الاساسي هو الحفاظ على الاستقرار على طول (الخط الازرق) وتجنب التصعيد الذي يمكن أن تكون له "عواقب وخيمة" على السكان الذين يعيشون في المنطقة.
وكانت الأراضي الفلسطينية شهدت تطورا مفاجئا صباح اليوم بعد أن أقدم مقاومون فلسطينيون على اقتحام مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ضمن عملية (طوفان الأقصى). (النهاية)
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