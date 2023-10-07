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اليونيفيل: جنودنا على طول (الخط الأزرق) للحفاظ على الاستقرار والمساعدة بتجنب التصعيد

10/7/2023 2:30:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 7 - 10 (كونا) -- قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي إن بعثة حفظ السلام الدولية تراقب عن كثب الأحداث "الدراماتيكية" الجارية حاليا بالأراضي الفلسطينية المحتلة وأن جنود حفظ السلام يتواجدون على طول (الخط الأزرق) للحفاظ على الاستقرار والمساعدة في تجنب التصعيد بين الجانبين.
وأضاف المتحدث في تصريح للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أن قيادة اليونيفيل على اتصال دائم مع الأطراف المعنية عند (الخط الازرق) منذ بداية الأحداث الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتجنب "سوء الفهم".
ولفت إلى أن اليونيفيل قامت بتعزيز وجودها في جميع أنحاء منطقة عملياتها " للتكيف مع التطورات" بما في ذلك عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ.
وأكد ان هدف اليونيفيل الاساسي هو الحفاظ على الاستقرار على طول (الخط الازرق) وتجنب التصعيد الذي يمكن أن تكون له "عواقب وخيمة" على السكان الذين يعيشون في المنطقة.
وكانت الأراضي الفلسطينية شهدت تطورا مفاجئا صباح اليوم بعد أن أقدم مقاومون فلسطينيون على اقتحام مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ضمن عملية (طوفان الأقصى). (النهاية)

ف ز / م م ج




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