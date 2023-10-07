منظمة التعاون الإسلامي تدين عدوان الاحتلال الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 10 (كونا) -- أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت العدوان العسكري للاحتلال الإسرائيلي الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني مضيفة أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية والتصعيد الاسرائيلي الخطر.
وأكدت المنظمة في بيان لها ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية وتصعيد وتيرة اعتداءاته وجرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحرمانه من حقوقه المشروعة هو السبب الرئيس في عدم الاستقرار محملة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد.
ودعت المنظمة في الوقت نفسه المجتمع الدولي خصوصا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورعاية عملية سياسية جادة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس رؤية حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وصباح اليوم اقتحم مقاومون فلسطينيون فجأة مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ضمن عملية (طوفان الأقصى). (النهاية)
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