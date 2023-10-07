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منظمة التعاون الإسلامي تدين عدوان الاحتلال الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني

10/7/2023 2:30:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 10 (كونا) -- أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت العدوان العسكري للاحتلال الإسرائيلي الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني مضيفة أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية والتصعيد الاسرائيلي الخطر.
وأكدت المنظمة في بيان لها ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية وتصعيد وتيرة اعتداءاته وجرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحرمانه من حقوقه المشروعة هو السبب الرئيس في عدم الاستقرار محملة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد.
ودعت المنظمة في الوقت نفسه المجتمع الدولي خصوصا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورعاية عملية سياسية جادة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس رؤية حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وصباح اليوم اقتحم مقاومون فلسطينيون فجأة مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ضمن عملية (طوفان الأقصى). (النهاية)

خ ن ش / ه س ص



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