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لبنان يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي

10/7/2023 2:30:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 7 - 10 (كونا) -- دعا لبنان اليوم السبت المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لحمله على العودة إلى خيار السلام.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها أن الحل يكون "بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم".
وشددت على أن عدم ايجاد حل عادل ودائم وشامل يقوم على انهاء احتلال الاراضي العربية وحل القضية الفلسطينية يهدد السلم والامن الدوليين.
كما أكدت أن التطورات الميدانية الدائرة على أرض فلسطين المحتلة تأتي كنتيجة مباشرة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ولإمعانه اليومي في الاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية وفي التوسع الاستيطاني وحرمان الشعب الفلسطيني ادنى حقوقه.
وصباح اليوم اقتحم مقاومون فلسطينيون فجأة مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ضمن عملية (طوفان الأقصى). (النهاية)

ا ي ب / ه س ص



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