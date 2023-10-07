لبنان يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 7 - 10 (كونا) -- دعا لبنان اليوم السبت المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لحمله على العودة إلى خيار السلام.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها أن الحل يكون "بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم".
وشددت على أن عدم ايجاد حل عادل ودائم وشامل يقوم على انهاء احتلال الاراضي العربية وحل القضية الفلسطينية يهدد السلم والامن الدوليين.
كما أكدت أن التطورات الميدانية الدائرة على أرض فلسطين المحتلة تأتي كنتيجة مباشرة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ولإمعانه اليومي في الاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية وفي التوسع الاستيطاني وحرمان الشعب الفلسطيني ادنى حقوقه.
وصباح اليوم اقتحم مقاومون فلسطينيون فجأة مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ضمن عملية (طوفان الأقصى). (النهاية)
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