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الرئيسان المصري والفرنسي يحذران من تدهور الأوضاع في قطاع غزة

10/7/2023 2:30:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 10 (كونا) -- حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الفرنسي للتشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأعرب الرئيسان عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث مع التشديد على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وذلك بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح.
وأضاف المتحدث أن السيسي أشار إلى قيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل احتواء التصعيد الراهن.
وصباح اليوم اقتحم مقاومون فلسطينيون فجأة مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ضمن عملية (طوفان الأقصى). (النهاية)

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