الرئيسان المصري والفرنسي يحذران من تدهور الأوضاع في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 10 (كونا) -- حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الفرنسي للتشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأعرب الرئيسان عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث مع التشديد على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وذلك بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح.
وأضاف المتحدث أن السيسي أشار إلى قيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل احتواء التصعيد الراهن.
وصباح اليوم اقتحم مقاومون فلسطينيون فجأة مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ضمن عملية (طوفان الأقصى). (النهاية)
ع ف ف / ه س ص
MENAFN07102023000071011013ID1107205902
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.