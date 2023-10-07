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شيخ الازهر الشريف: الشعب الفلسطيني أعاد لنا الحياة بعد أن ظننا أنها لن تعود

10/7/2023 2:30:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 10 (كونا) -- أكد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب اليوم السبت أنه يشد على قلوب الشعب الفلسطيني الأبي وأياديه وهو الذي "أعاد لنا الثقة وبث فينا الروح وأعاد لنا الحياة بعد أن ظننا أنها لن تعود مرة أخرى".
وقال الأزهر الشريف في بيان له إن شيخ الأزهر يحيي بكل فخر جهود الشعب الفلسطيني مطالبا العالم المتحضر والمجتمع الدولي بالنظر بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث احتلال الصهاينة لفلسطين.
وأكد شيخ الأزهر أن "هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى الازدواجية في المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية".
ودعا شيخ الأزهر أن يرزق الشعب الفلسطيني الصبر والصمود والسكينة والقوة مؤكدا أن كل احتلال إلى زوال إن آجلا أم عاجلا طال الأمد أو قصر.
وأعرب عن "تعازيه للعالم الصامت في ضحايا الشعب الفلسطيني الأبي داعيا الله أن يلهمهم الصمود في وجه طغيان الصهاينة وإرهابهم والصمت المخجل للمجتمع الدولي".
وقدم البيان خالص العزاء وصادق المواساة في شهداء الأمة الإسلامية والعربية وشهداء فلسطين الأبية الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم وقضيتنا وقضيتهم قضية شرفاء العالم القضية الفلسطينيةز
وصباح اليوم اقتحم مقاومون فلسطينيون فجأة مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ضمن عملية (طوفان الأقصى). (النهاية)

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