مصر وإسبانيا تتففان على التشاور الوثيق لاحتواء التصعيد في فلسطين المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 10 (كونا) -- اتفقت مصر وإسبانيا اليوم السبت على مواصلة التشاور الوثيق خلال الساعات المقبلة في إطار جهود احتواء التصعيد الحالي بين الجانبين في فلسطين المحتلة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري من نظيره الاسباني خوسيه مانويل (الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي) "للتباحث بشأن سبل وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وقال البيان إن الاتصال ركز على الإجراءات الواجب اتخاذها دوليا وإقليميا لوضع حد لحلقة العنف الخطرة القائمة التي تنذر بمخاطر جمة تهدد استقرار المنطقة.
وأضاف أن شكري أكد في هذا الصدد ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحيطه بشكل "فوري" وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مختلف الجبهات وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة.
ودعا الأطراف الدولية المؤثرة ومنها الاتحاد الأوروبي للاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الشأن. (النهاية)
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