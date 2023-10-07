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مصر وإسبانيا تتففان على التشاور الوثيق لاحتواء التصعيد في فلسطين المحتلة

10/7/2023 2:30:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 10 (كونا) -- اتفقت مصر وإسبانيا اليوم السبت على مواصلة التشاور الوثيق خلال الساعات المقبلة في إطار جهود احتواء التصعيد الحالي بين الجانبين في فلسطين المحتلة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري من نظيره الاسباني خوسيه مانويل (الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي) "للتباحث بشأن سبل وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وقال البيان إن الاتصال ركز على الإجراءات الواجب اتخاذها دوليا وإقليميا لوضع حد لحلقة العنف الخطرة القائمة التي تنذر بمخاطر جمة تهدد استقرار المنطقة.
وأضاف أن شكري أكد في هذا الصدد ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحيطه بشكل "فوري" وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مختلف الجبهات وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة.
ودعا الأطراف الدولية المؤثرة ومنها الاتحاد الأوروبي للاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الشأن. (النهاية)

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