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الرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

10/7/2023 2:30:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 10 (كونا) -- بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم السبت القضايا العربية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك بجانب تطورات الأوضاع الجارية في المنطقة.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين تناولا خلاله سبل دفع وتعزيز أطر العمل العربي الجماعي.
وأضاف أن الاتصال تناول الجهود القائمة لتعظيم التعاون الثنائي بين البلدين على مستوى المجالات الاقتصادية والسياسية خاصة عن طريق تعزيز الآليات القائمة ومنها التعاون الثلاثي مع الأردن وكذلك من خلال مؤتمر بغداد للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.
ومن جانبها ذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان أن الطرفين أكدا أهمية وحدة الموقف العربي والاسلامي إزاء ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني والدفاع عن مقدساته وأمنه وحقوقه المشروعة التي انتهكتها قوات الاحتلال.
وأوضح أن الجانبين شددا على ضرورة التحرك العاجل لتجنب المزيد من العنف الذي تنعكس آثاره الخطيرة على المنطقة وأن ياخذ المجتمع الدولي دوره في وقف السياسات العنصرية والعمل على حفظ حق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أرضه. (النهاية)

ع ف ف / ع ح ه / م م ج



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