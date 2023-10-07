الرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 10 (كونا) -- بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم السبت القضايا العربية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك بجانب تطورات الأوضاع الجارية في المنطقة.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين تناولا خلاله سبل دفع وتعزيز أطر العمل العربي الجماعي.
وأضاف أن الاتصال تناول الجهود القائمة لتعظيم التعاون الثنائي بين البلدين على مستوى المجالات الاقتصادية والسياسية خاصة عن طريق تعزيز الآليات القائمة ومنها التعاون الثلاثي مع الأردن وكذلك من خلال مؤتمر بغداد للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.
ومن جانبها ذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان أن الطرفين أكدا أهمية وحدة الموقف العربي والاسلامي إزاء ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني والدفاع عن مقدساته وأمنه وحقوقه المشروعة التي انتهكتها قوات الاحتلال.
وأوضح أن الجانبين شددا على ضرورة التحرك العاجل لتجنب المزيد من العنف الذي تنعكس آثاره الخطيرة على المنطقة وأن ياخذ المجتمع الدولي دوره في وقف السياسات العنصرية والعمل على حفظ حق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أرضه. (النهاية)
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