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إصابات بصواريخ غزة على تل أبيب توقف جلسة الحكومة الإسرائيلية

10/7/2023 2:30:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 7 تشرين الأول(بترا)- أعلنت القناة 13 العبرية، مساء اليوم السبت، عن إصابة عدد من المستوطنين من بينهم حالات خطيرة جراء القصف الصاروخي على تل أبيب.
وأفادت القناة بإصابة 8 مستوطنين من بينها 3 إصابات وصفت حالتها بالخطيرة جراء القصف الصاروخي على ريشون لتسيون ويافنيه بتل أبيب.
كما أعلنت "القناة 13" العبرية، أنه جرى إيقاف جلسة الحكومة الإسرائيلية أكثر من مرة بسبب رشقة صاروخية على تل أبيب.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
07/10/2023 21:05:20

MENAFN07102023000117011021ID1107205898

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