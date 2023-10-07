إصابات بصواريخ غزة على تل أبيب توقف جلسة الحكومة الإسرائيلية

إصابات بصواريخ غزة على تل أبيب توقف جلسة الحكومة الإسرائيلية
التاريخ
10/7/2023 2:30:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 7 تشرين الأول(بترا)- أعلنت القناة 13 العبرية، مساء اليوم السبت، عن إصابة عدد من المستوطنين من بينهم حالات خطيرة جراء القصف الصاروخي على تل أبيب.
وأفادت القناة بإصابة 8 مستوطنين من بينها 3 إصابات وصفت حالتها بالخطيرة جراء القصف الصاروخي على ريشون لتسيون ويافنيه بتل أبيب.
كما أعلنت "القناة 13" العبرية، أنه جرى إيقاف جلسة الحكومة الإسرائيلية أكثر من مرة بسبب رشقة صاروخية على تل أبيب.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
07/10/2023 21:05:20
MENAFN07102023000117011021ID1107205898
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