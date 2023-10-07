روسيا: حل النزاع في الشرق الأوسط بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية- (إعادة مصححة)

روسيا: حل النزاع في الشرق الأوسط بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية- (إعادة مصححة)
التاريخ
10/7/2023 2:30:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
* لملاحظة العنوان والفقرة الأولى
موسكو 7 تشرين الأول (بترا) -أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن وقف التصعيد في الشرق الأوسط يتمثل بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود عام 1967.
وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي "موسكو تؤكد موقفها الثابت بأن حل النزاع في الشرق الأوسط، من خلال إقامة عملية تفاوضية كاملة على الأسس القانونية الدولية، والتي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل".
--(بترا)
س ح/ف ج
07/10/2023 21:03:29
MENAFN07102023000117011021ID1107205897
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